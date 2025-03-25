Bugatti идет ва-банк: суперкар «Tourbillon» стоимостью $4 миллиона получит восемь выхлопных труб

Компания Bugatti представила пакет обновлений «Équipe Pur Sang» для сверхмощного суперкара с турбированным двигателем мощностью 1800 лошадиных сил. Он ориентирован на тех, кому не хватило впечатлений от гибридной силовой установки V16 и приборной панели, созданной швейцарскими часовыми мастерами. Для владельцев 250 существующих экземпляров «Tourbillon», стоимостью 4 100 000 долларов каждый, это, в первую очередь, означает новую систему выпуска с восемью трубами. Жаль, что пока нет возможности оценить ее звучание по сравнению со стандартной моделью.

В пакет также входят многочисленные усовершенствования кузова и аксессуары, призванные повысить аэродинамическую эффективность автомобиля и придать ему еще более внушительный вид. Дефлектор на капоте уменьшает сопротивление воздуха, а заднее антикрыло с накладками и задний диффузор оптимизируют обтекаемость и усиливают визуальный эффект.

В интерьере появились новые детали, а также спортивные сиденья. Кроме того, в пакет входят обивка из алькантары, а также элементы из углеродного волокна, придающие салону еще больший лоск. И, наконец, Bugatti предлагает 23 цвета кузова и широкий выбор вариантов внутренней отделки, что позволяет каждому из владельцев создать автомобиль по своему вкусу. А «вишенкой на торте» выглядит потрясающая приборная панель, вдохновленная швейцарскими часовыми механизмами.Источник — Bugatti