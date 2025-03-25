 

Пиво с психоактивными веществами было привычным инструментом дипломатии древних

25.03.2025, 14:05, Разное
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Ученый Давид Танаси из Университета Южной Флориды обнаружил в сосуде из Древнего Египта следы психоактивных веществ растительного происхождения. А именно — Peganum harmala и Nymphaea caerulea. Они и ранее были известны ученым как компоненты для проведения древних религиозных обрядов. Но в данном случае ситуация иная – вещества входили в состав ферментированного напитка, предшественника современного пива, который употребляли отнюдь не жрецы.

Лиам МакЭвой, антрополог из Калифорнийского университета в Беркли, выдвинул следующую версию. Данный напиток раздавали мирянам во время празднования сезонных мероприятий, чтобы индуцировать у них легкие галлюцинации. Которые затем представители религиозных структур истолковывали как знамения и послания божеств. Разумеется, с тем посылом, который был нужен властителям – они же и спонсировали всю затею.

Использование напитков с психотропными добавками – распространенная практика среди древних народов, но в данном случае интересно то, что зелье предназначалось не для шаманов и жрецов, а для широкой аудитории. Точнее — для узкой, но многочисленной, в лице послов, военачальников и других официальных представителей разных племен, народностей и государств. Им подавали пиво с галлюциногенами не с целью сформировать зависимость, а ради возможности произвести впечатление, через восприятие диковинных психоделических ощущений.

Одним из ярких примеров такой дипломатии является политика слабого в военном и экономическом плане народа Вари из Южной Америки. На руинах его форпостов (Килькапампа) найдены не только сосуды со следами буфотенина, но и источники его происхождения – грядки, на которых выращивалось растение вилча. Оно было весьма распространено, обычно его истирали в порошок, чтобы употреблять через курение. Однако в Килькапампа его целенаправленно добавляли в напиток, которым угощали чужаков. Чтобы те получили легкий психотропный эффект и при этом не догадывались о его источнике, но желали повторения и соглашались поддерживать дружеские отношения с Вари.Источник &#8212 Antiquity


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