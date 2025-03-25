 

В возрасте 59 лет умер российский телеведущий Константин Цивилёв

25.03.2025, 13:10, Новости дня
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Во вторник, 25 марта, стало известно, что в возрасте 59 лет умер Константин Цивилёв, который многие годы вел на российском телевидении передачи “Времечко”, Сегоднячко”, “Иванов, Петров, Сидоров” и др.

Сообщение о смерти Цивилева было опубликовано на его странице в Facebook.

Константин Цивилёв также работал редактором отдела сатиры и юмора на “Радио 1”, позже – автором и ведущим на ОРТ. Помимо этого, журналист снял около 50 документальных фильмов.


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