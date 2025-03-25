Президент Милей распорядился рассекретить все документы о нацистах в Аргентине

Глава кабинета министров Аргентины Гильермо Франкос сообщил, что получил от президента Хавьера Милея указание рассекретить все документы, касающиеся нацистов, получивших убежище в стране после окончания Второй Мировой войны.

По словам главы правительства, в частности, оставались засекреченными документы, касающиеся финансовой деятельности нацистов. “Милей приказал рассекретить документы, находящиеся во всех государственных агентствах. Самые важные из них, относятся, пожалуй, к министерству обороны”, – добавил он.

По данным Центра Симона Визенталя, около 10000 нацистов покинуло Европейский континент, бежав от правосудия. Половина из них нашла убежище в Аргентине. Среди них Йозеф Менгеле, проводивший бесчеловечные эксперименты над узниками лагеря смерти “Аушвиц”, и Адольф Эйхман, один из организаторов Холокоста.

“Это исторический прецедент. Мы ждали почти 80 лет доказательств причастности Аргентины к бегству нацистов. Теперь, благодаря президенту Милею, архивные свидетельства представят перед нами полную картину этой темной главы”, – заявил представитель Центра Симона Визенталя раввин Авраам Купер, несколько недель назад, когда планы Милея были обнародованы впервые.