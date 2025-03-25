Космические силы США обеспокоены «спутниковыми поединками» Китая

Представители командования Космических сил США (USSF) обеспокоены тем, что Китай проводит скоординированные маневры спутников, а по сути отрабатывает «космические поединки» на низкой околоземной орбите, сводя на нет недавнее безоговорочное превосходство США.

Факт маневров с участием трех экспериментальных китайских спутников Shiyn-24C и двух Shijiyan-6 05A/B в минувшем году зафиксировали американские коммерческие спутники. Всего, как заявил заместитель начальника космических операций генерал Майкл Гетлейн, «мы наблюдали, как пять космических объектов синхронно и управляемо сближались и отдалялись друг от друга». По его мнению, они отрабатывали тактику ведения боя со спутниками условного противника.

Он также сообщил о наличии у Китая и России множества космических постановщиков помех и противокосмического оружия, оснащенных, в том числе, устройствами захвата спутников. При этом Россия, якобы, располагает ядерным оружием космического базирования. М. Гетлейн вынужден был признать — прежний огромный технологический разрыв между США и его ближайшими конкурентами стремительно сокращается.Источник — Breaking Defense