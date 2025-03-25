Мнение: Что делать, если начала шататься мебельная петля

Слава капитализму, одной головной болью меньше. Большая часть мебели в моей квартире сделана из прессованных опилок, то есть из МДФ, ДСП и тому подобных современных плит. Материал практичный, неприхотливый, лёгкий в обработке, дешёвый, но со своими недостатками. К примеру, саморезы держатся в нём слабо, поэтому со временем дверцы шкафов и тумб начинают разбалтываться.

Просто закрутить саморезы поплотнее — не вариант. Опилки крошатся, саморезам держаться в разболтанной дыре не за что. Поэтому ремонтники предлагают разные фирменные хитрости в духе известной рубрики в «Науке и жизнь»: «покрошите палочки для суши, смешайте столярный клей с собачьей слюной, осторожно закрепите эпоксидкой…». Рецепты грязные, муторные, очень колхозные по духу и без гарантии, что будет нормально держаться.

Столкнувшись очередной раз со склонными к побегу саморезами, я уже полез было в ящик за клеем и шкантами, как вдруг вспомнил, что мы уже почти 30 лет как живём при капитализме (если отсчитывать от осени 1998 года). Я зашёл в интернет со своей бедой и волшебным словом «купить», после чего немедленно обнаружил два новых для меня способа укрепить петли быстро и без ненужной возни.

Способы на картинке к посту. Слева — ухватистые пластиковые штуки, которые производитель называет «футорки». Расширяем отверстие из-под неверного самореза до диаметра 5 мм (обмотав предварительно сверло изолентой, чтобы не просверлить стенку насквозь), вставляем пластиковую «футорку», срезаем лишнее канцелярским ножом, если промахнулись с глубиной. Завинчиваем саморез. Всё! Готово!

Справа — второй способ. Тонкие металлические пластины, которые, как можно заметить на фото, позволяют заменить два разболтавшихся отверстия на восемь новых. В большинстве случаев совместных усилий восьми саморезов должно хватить, а если не хватит, то применяем дополнительно способ номер один — заполняем гнёзда из-под восьми саморезов пластиковыми футорками.

Искать по ключевым словам «пластина для ремонта мебельных петель» и «ремонтный комплект для мебельной петли (футорка с саморезом)». Стоить должно рублей 300 за много штук.

В теории, конечно, я бы хотел видеть дверцу, на которой мог бы повиснуть всем своим весом американец, не выломав её и не просадив. В реальной жизни, к сожалению, часто приходится идти на компромиссы и исправлять чужие просчёты: к примеру, просчёты мебельщиков, которые продают изделие за 50 тысяч, но экономят при этом три копейки на дополнительных петлях или нормальном крепеже. И вот чем хорош капитализм: он позволяет мне потратить мои деньги самым простым и выгодным для меня способом. Когда у меня начинает шататься дверца шкафа на кухне, я не зову в гости мастера-ремонтника, я не трачу своё личное время не скучные мне манипуляции, я даже не покупаю новый шкаф. Я просто плачу 300 рублей за 15 ремкомплектов, получаю искомое с доставкой и решаю свою проблему за несколько минут.