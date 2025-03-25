 

Власти будут поощрять семейные пары, созданные в детском саду

25.03.2025, 11:33, Разное
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Госдума РФ рассмотрит законопроект о выделении средств из бюджета семейным парам, которые сформировались в детском саду.

Новый закон должен укрепить традиционные семейные ценности граждан, нравственность и моральные устои общества.

– Статистика показывает, что браки, заключенные между людьми, которые вместе играли в песочнице, на 78 процентов крепче обычных. Поэтому мы решили стимулировать формирование пар уже на этапе детского сада, – заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Согласно новой программе, воспитатели будут выявлять «перспективные пары» среди детей 4-6 лет и создавать для них особые условия: отдельные столики на тихом часу, совместные дежурства по столовой и приоритетный доступ к игрушкам. Также воспитанники детсада получат право заключить первый брак – дети смогут обменяться пластиковыми кольцами из автомата с игрушками в присутствии воспитателя, который выдаст им «Свидетельство о намерениях».

В 18 лет при желании обладатели таких «свидетельств» смогут перезаключить брак в органах ЗАГС, а затем подать документы на получение ежегодной выплаты в размере 2 тысячи рублей от государства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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