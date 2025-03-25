Мнение: Мишаню отпускают!

Сегодня важная новость – освободили Михаила Ефремова условно-досрочно. 4,5 года в колонии, и – какое время время он “пропустил”! Садился в одной стране, в абсурдистском совке, погрязшем в антиутопии Ковида, с идиотскими масками и дикими как бы “прививками”, когда их навязывали силой и угрожали просто запрещать “непривитым”покупать себе еду в магазинах – абсолютно людоедская цивилизация под властью каких-То безумных “технократов”, готовых “ради науки” хоть половину челрвечества истребить; на этом фоне Ефремова под всеобщие рыдания о “несчастной жертве” обьявили бесчеловечным убийцей и торжественно, при полном содействии и соучастии агитпропа предали анафеме и засадили аж на 8 лет.

Сейчас Михайла выходит на волю в полностью другой стране; про ковид и особенно про прививки все уже забыли, о том, что каких-то 4 года назад рвались хоть на месте рвать зубами всех непривитых никто не вспоминает. ЗАТО в стране веселье куда похлеще – война! Мочилово почти весь срок, Ефремов его не застал. Убивать людей в этой богоспасаемой стране уже в порядке вещей, пытки воспринимаются как “новая нормальность”, карьера теперь – готовность идти убивать и быть убитым.

Уровень лицемерия и маразма вырос еще более чем во времена ковида, хоть это и кажется невозможным. Всех друзей Ефремова уже нет, или бежали, или скурвились, вся так называемая “культурная жизнь”, полная алкоголя и пустого стеба – теперь уже одно сплошное пепелище. Где свистит ветер над могилами и пустыми бутылками.

Словами поэта: “Ни тебе авансов, ни пивных.. Трезвость!” И какие-то отдаленные завывания военных маршей.

Пожалуй, Ефремова встретит страна еще более жуткая, чем та, которая его посадила.