 

Рупор кремлевской пропаганды: Отравленный сахар

24.03.2025, 22:25, Разное
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В опубликованных на тему убийства Кеннеди документах попадается тьма интересного.

1. ЦРУ добавляло в кубинский сахар, направляющийся в СССР, отравляющие вещества.

2. Травило коров в Восточной Германии, чтобы образ "нищий Восток и процветающий Запад" был чётче, а также добавляла мыло в детское молоко, подрывало ж/д пути и проводила вредительские акции на производствах.

Всё то, что годами "врала" советская пропаганда, внезапно опять оказалась правдой.

https://vott.ru/entry/646403 – цинк

На вражеские диверсии и терроризм придмал Сталин, чтоы сажать невновных в ГУЛАГ.

PS. Там кстати в документах по делу Кеннеди всплыл документ указывающий на причастность Израиля. Антидиффамационная Лига по быстрому объявила распространение этого документа "антисемитизмом". Документ само собой подлиный и был десятилетиями засекречен ЦРУ.
Список Эпштейна обещает быть еще более чудесным.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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