Рупор кремлевской пропаганды: Рам нужно занять больше территориальных интересов в Гренландии
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Дания, контролирующая Гренландию, не выполняет свою работу, она не является хорошим союзником. Если это означает, что нам нужно занять больше территориальных интересов в Гренландии, то президент Трамп так и поступит. Его не волнует, что нам кричат европейцы *(с
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Источник: Colonel Cassad
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