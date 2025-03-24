 

Рупор кремлевской пропаганды: Рам нужно занять больше территориальных интересов в Гренландии

24.03.2025, 19:25, Разное
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Дания, контролирующая Гренландию, не выполняет свою работу, она не является хорошим союзником. Если это означает, что нам нужно занять больше территориальных интересов в Гренландии, то президент Трамп так и поступит. Его не волнует, что нам кричат европейцы *(с

Источник: Colonel Cassad

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