Рупор кремлевской пропаганды: Рам нужно занять больше территориальных интересов в Гренландии

Дания, контролирующая Гренландию, не выполняет свою работу, она не является хорошим союзником. Если это означает, что нам нужно занять больше территориальных интересов в Гренландии, то президент Трамп так и поступит. Его не волнует, что нам кричат европейцы *(с

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках