 

Россия нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Сумах – около 80 пострадавших

24.03.2025, 19:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В результате массированного ракетного удара по жилому кварталу в городе Сумы пострадали, по меньшей мере, 74 человека, включая 14 детей. Под удар попали несколько многоквартирных домов и школа. По сообщению украинских СМИ, в момент ракетного обстрела дети и учителя находились в защищенном пространстве.

По данным полиции Украины, в результате ракетного удара зафиксированы многочисленные разрушения и повреждение гражданской инфраструктуры. Серьезно пострадала школа. В многоэтажках были выбиты окна и двери, произошло частичное разрушение домов, в некоторых квартирах вспыхнули пожары.

Спасательные службы и медики работают на месте происшествия.

Россия, сообщив об атаке, заявила, что “удар был нанесен по позициям ВСУ”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Генштаб ВСУ – сбиты 57 из 99 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 29 украинских БПЛА

24.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1125-й день войны

24.03 / Испанец попытался провезти в Италию жидкий кокаин в виде шампуня, крема для бритья и сока

24.03 / Насильник, пойманный с помощью отражения в стиральной машине, приговорен к 7 годам тюрьмы

24.03 / Еврейская община Франции отмежевалась от приглашения лидера “Национального объединения” в Израиль

24.03 / Удовлетворено ходатайство об УДО актера Михаила Ефремова

24.03 / Японские власти удвоили плату за восхождение на Фудзияму

24.03 / В Гренландию прибывает делегация из США, ее визит не согласован

24.03 / Президент Макрон после нападения на раввина Орлеана – “Антсемитизм – яд”

24.03 / Суд в Корее отменил импичмент и.о. президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика