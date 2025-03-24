Мнение: Самая газифицированная страна в мире, мощнейшая русская турбина и энергетическое богатство россиян

1. Критики Газпрома возмущаются, что мы гоним газ за рубеж по магистральным трубопроводам, тогда как в России газифицирован ещё далеко не каждый хутор и даже не каждый город. Отчасти критика справедлива: много куда газ проводить невыгодно, дешевле обойтись электричеством и ТЭЦ. В некоторых отдалённых мест, в Сибири и на Крайнем Севере, возможно, газа вообще никогда не будет: невыгодно тянуть трубу через тысячи километров тайги.

И всё же резерв для экономически обоснованной газификации в России ещё есть, газификация постепенно продолжается. Мы хорошо продвинулись в этом вопросе: собственно, Россия даже поставила мировой рекорд. Цитирую (ссылка):



Россия в 2024 году стала самой газифицированной страной в мире, доведя этот уровень до 74,7%, говорится в сообщении Минэнерго России по итогам заседания общественного совета при министерстве.

«Более двух третей от добываемого в стране газа потребляется внутренним рынком, а уровень газификации достиг 74,7%, став самым высоким в мире», – отмечается в сообщении.

«По итогам 2024 года поставки газа на внутренний рынок выросли на 4,3%. Одним из основных факторов, повлиявших на рост этого показателя, стала газификация страны», – добавил министр энергетики страны Сергей Цивилев, слова которого приводятся в сообщении.

Заявленный в госпрограмме «Развитие энергетики» уровень газификации в 2024 году составляет 74,7%, в 2025 году – 75%, в 2026 году – 75,8%, в 2027 году – 76,7%.

Неверные европейцы создали Газпрому огромные проблемы: газа теперь производится слишком много, и лишний газ приходится продавать китайцам по болезненно низкой цене. Однако постепенно вопрос решится: Газпром газифицирует дополнительные населённые пункты, построит больше газовых заправок, увеличит поставки газа на нефтеперерабатывающие заводы и проложит трубы в другие страны Азии. Когда конкретно спрос на русский газ превысит предложение, предсказать невозможно, но я не удивлюсь, если Газпром компенсирует выпадение Европы довольно быстро, в течение 10-15 лет.

2. Импортозамещение в области энергетического машиностроения у нас идёт успешно. Ранее мы зависели от поставок турбин из Германии и ещё из одной страны, которую я не хочу лишний раз называть вслух. Теперь у нас есть свои турбины большой мощности. Цитирую, например (ссылка):



Самая мощная отечественная турбина ГТД-110М в составе ТЭС «Ударная» вышла на максимальную мощность и подтвердила свою надежность. В ходе испытаний оборудование отработало 72 часа на максимальной нагрузке, поставляя электроэнергию в Единую энергосистему страны и подтвердив все заявленные технические характеристики.

3. Genby предлагает оценивать уровень развития страны по потреблению энергии на душу населения (ссылка):

На самом деле, единственный метод измерения технологического развития цивилизации основан на количестве потребляемой энергии. Кто потребляет больше, тот более продвинут. <…>

Если вычесть всяческие Люксембурги, Каймановы острова и прочие Монако, то потребление электричества сразу выявит схожесть с ВВП по ППС на душу населения.

На первые места по ВВП по ППС [на человека] выйдут Исландия, Норвегия, Катар. И Россия в этом случае прекрасно смотрится рядом со Швейцарией с разницей в 1 киловатт, а не занимает какие-то там 60-е места по ВВП по ППС на душу населения.

Кстати, электроэнергия – это не единственная энергия, в больших объёмах потребляемая Россией. Россия занимает первое место в мире по потреблению тепловой энергии. 215 гигаджоулей на душу населения в 2021 году. В Европе на душу населения потребляют в 2 раза меньше, 120 гигаджоулей.

Ещё раз. Об уровне технологического развития цивилизации можно судить только по количеству потребляемой энергии. И Россия с учетом потребления первичной энергии находится в топ-10 стран всех стран мира.

Способ оценки благосостояния неплохой, но имеет многочисленные ограничения. К примеру, СССР производил довольно много энергии на душу населения, однако использовал эту энергию не самым разумным образом. Сравнивать его напрямую с современной Россией было бы неверно.

Кто-то скажет, что Россия – холодная страна, поэтому у нас нет выбора, кроме как тратить энергию на отопление. Однако поддержание комфортной температуры в доме – важная составляющая уровня жизни. В богатых арабских странах, например, тратят много энергии на охлаждение (кондиционирование). А в беднеющей Великобритании, как и в ряде других стран Западной Европы, на отоплении сурово экономят – сидят в квартирах с температурой чуть ли не в 15 градусов, игнорируя тот факт, что часть населения каждую зиму буквально вымерзает от энергетической бедности (ссылка).