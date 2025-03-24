Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1125-й день войны

Министерство обороны РФ 24 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом “разгроме” украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: “На Белгородском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области. Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка “Caesar” производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Шийковка, Загоруйковка, Тищенковка, Кондрашовка, Чернещина Харьковской области, Новое, Колодези, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре автомобиля, три артиллерийских орудия западного производства, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Новомарково, Веролюбовка, Часов Яр, Константиновка, Курдюмовка, Ульяновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Panzerhaubitze 2000” производства ФРГ. Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48312 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22471 танк и других боевых бронированных машин, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22946 орудий полевой артиллерии и минометов, 33323 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 98000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).