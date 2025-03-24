 

Вычислит по голосу, подаст сигнал в опеку: в России запустят анонимный телефон доверия для ЛГБТ-подростков

24.03.2025, 17:33, Разное
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В России запустили уникальный телефон доверия, предназначенный для подростков, попавших под влияние запрещённой экстремистской организации ЛГБТ.

Для анализа звонков задействован искусственный интеллект, обученный на огромном массиве голосовых сообщений из «ВКонтакте» и Telegram – он способен с высокой точностью установить личность звонящего. Горячая линия гарантирует анонимность в рекламных материалах, однако на самом деле звонки будут проанализированы в режиме реального времени, обещают разработчики.

– Первым делом мы установим аккаунты звонящего в социальных сетях – благодаря тому, что подавляющее большинство подростков хотя бы раз отправляли голосовые сообщения, для ИИ не составит труда вычислить обратившегося несовершеннолетнего. Далее им займутся соответствующие органы, – рассказали создатели «умной» горячей линии.

Согласно задумке, молодым людям, попавшим под вредоносное влияние, пообещают конфиденциальность и психологическую помощь, а на практике сигнал отправится в опеку и правоохранителям, а также по месту учёбы. Согласно действующему законодательству, к ответственности могут быть привлечены не только сами подростки, но и их родители, а в некоторых случаях – даже педагоги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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