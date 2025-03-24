Испанец попытался провезти в Италию жидкий кокаин в виде шампуня, крема для бритья и сока

Сотрудники таможенного контроля аэропорта Флоренции сообщили, что житель Испании пытался провезти в страну кокаин в жидкой форме. Стоимость партии наркотиков оценили в €700 тысяч.

Министерство экономики и финансов сообщает, что у пассажира, летевшего из Лиссабона, в зарегистрированном багаже было несколько флаконов шампуня и крема для бритья, а также упаковки с фруктовыми сокам и фруктами в сиропе, которые, как он утверждал, вез для друзей. Однако большое количество упаковок и взволнованное состояние мужчины вызвали подозрения у проверяющих, которые решили провести более тщательную проверку. Проверка содержимого бутылок подтвердила подозрения: в них оказался жидкий кокаин общей массой более 10 кг.

Изъятый материал был отправлен на анализ, чтобы определить активное вещество, его количество и возможную дозировку. Результаты показали, что житель Испании пытался провезти около 9 кг кокаина, из которого можно было бы изготовить более 58 тысяч доз. Если бы наркотики попали на рынок, их стоимость составила бы около 700 тысяч евро.

Пассажир был задержан, передан прокуратуре Флоренции и затем отправлен в тюрьму “Догайя” в Прато.