Рупор кремлевской пропаганды: Школа vs. парк в Саратове

Читатель из Саратова попросил осветить возникшую в городе проблему с строительством школы прямо в парке.

Публикую его письмо.

Добрый день, уважаемый Colonelcassad. Давно являюсь читателем вашего блога, но сейчас обращаюсь в связи с критической ситуацией в нашем городе Саратов. Нам необходимо вынести эту ситуацию на федеральный уровень до апреля 2025 года, что бы не дать местным властям совершить непоправимую ошибку. Прошу Вас опубликовать моё обращение у себя в блоге и/или передать его другим блогерам, которым, по вашему мнению, это было бы интересно, для распространения.

Три года назад Спикер Государственной Думы РФ В.В. Володин дал указание местным властям ликвидировать вторую смену в школах города в связи с многочисленными обращениями граждан нашего города Саратов, а сам обещал помочь с финансированием. В этом году выделили средства на 4 больших школы. По 3 школам ситуация складывается адекватно, а по последней (гимназия №75 им. Д.М. Карбышева, где во 2-ю смену учатся и мои дети) — дико для большинства жителей города.

Данная гимназия располагается в районе 1950 — 1960 годов застройки и свободных участков нужного размера в свободном доступе естественно нет. За 3 года действия данной программы местные власти не озаботились поиском участка для расширения школы, а так как деньги выделены федеральные, то осваивать их необходимо незамедлительно. И они не придумали ничего лучше, чем отдать под застройку школы половину парка «Территория детства», расположенного в центре района. Данный парк является единственным парком Ленинского района г. Саратова с населением более 300.000 человек и единственной зелёной зоной шаговой доступности для 5 микрорайонов с населением более 50.000 человек. В 2012 году парк был отремонтирован и открыт с большой помпой при участии губернатора. При ремонте парк был разделён на 2 зоны — «благоустроенную» (лавочки, детская площадка и т. д.) и «дикую» (спорт-городок, роща, «Тропа здоровья»). С 2012 года парк практически не ремонтировался, хотя деньги на его содержание из бюджета выделялись регулярно, но даже в таком состоянии в хорошую погоду он полностью загружен жителями города. Вечером там можно гулять часами и не найти свободную лавочку или детский объект. В настоящее время в окружающих микрорайонах вводятся в строй 2 крупных ЖК, что увеличит нагрузку на парк, а так же в перспективе 5-10 лет будут перестроены 3 соседних микрорайона с домами 1950-1960 годов постройки («Молодёжный посёлок», «4й квартал», «Техстекло»), что так же увеличит нагрузку на парк. Мы просили провести ремонт парка и добились включения его как кандидата в федеральную программу «Доступная городская среда», но у местных властей на него оказались другие планы.

Кроме того, что строительство уничтожит половину парка, есть ещё 1 момент — в шаговой доступности (1км) от парка располагается 7 школ (№№ 102, 4, 48, 103, 80, а так же лицей №50 и гимназия №75) со всех сторон, кроме юго-восточной. Большинство этих школ недозагружено даже при обучении в 1 смену. Единственной причиной перегрузки гимназии №75 является отсутствие своей школы в микрорайоне «Северный посёлок». Расположенная на дальнем конце микрорайона школа №46 крайне неудобна (по южной стороне района проходит овраг с гаражным массивом — это не то место, где стоит ходить детям без сопровождения, поэтому приходится добираться до школы по периметру микрорайона, а не напрямую) и в связи с этим большинство родителей данного микрорайона стремятся отдать своих детей в гимназию №75.

При застройке микрорайона «Северный посёлок» в 1970-х года в нём был оставлен квартал частного сектора, в котором в дальнейшем планировали строить школу для данного микрорайона. Это же место указано под постройку школы и на «Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»», утверждённом решением Саратовской Городской Думы от 27.12.2022 года ( https://saratovmer.ru/genplan/ ). Об этом я узнал от самих жителей квартала, многие из которых всю жизнь живут в ожидании расселения.

Кроме этой локации мы подобрали ещё 5 локаций для постройки школы, но с точки зрения местной администрации у всех у них есть 1 недостаток — их надо выкупать (до чего за 3 года руки у них не дошли), а строить надо начинать уже сейчас.

Мы занимались сбором подписей в защиту парка и реальный расклад мнений горожан таков – около 3-10% (такой разброс обусловлен местом сбора) за постройку школы в парке, 20% против застройки парка, но отказались подписать как бы чего не вышло, а остальные 70% подписывали. Многие жители после этого вливались в инициативную группу, брали бланки и сами начинали собирать подписи по своим соседям. Отдельные жители до последнего не верили нам, что такое вообще возможно и приходилось показывать им репортажи об этом.

В местной прессе и на ТВ (хотя кто их сейчас смотрит) идёт максимально однобокое освещение происходящего, во всех сюжетах строительство школы одобряют 5-10 человек из числа родительского актива 75 гимназии и руководства местных учебных заведений. На все встречи и собрания «с жителями района» сгоняют «карманных родителей», учителей, работников детских садов и прочих зависимых от бюджета людей, мы узнаём о них в последний момент (эти люди нам об этом и сообщают, так как они тоже в шоке от происходящего).

Мы просим вынести эту ситуацию на федеральный уровень, так как местная администрация, решая свои сиюминутные проблемы, испортит жизнь всему району и вместо «Школы, которую построил Володин» на долгие годы получит «Парк, который уничтожил Володин».

Мы — не против школы, мы — за парк.

С Уважением, Виталий Бакаев,

Видео на тему За и Против публиковались тут https://djhooligantk.livejournal.com/2000584.html

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Источник: Colonel Cassad

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