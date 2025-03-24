 

Австралийские архитекторы построили крайне необычный дом-туннель

24.03.2025, 16:11, Разное
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Можно ли жить в тоннеле? В инженерных справочниках тоннель характеризуется, как «горизонтальное или наклонное подземное сооружение, длина которого значительно превосходит ширину и высоту». Он предназначен для перемещения пешеходов, автомобилей, поездов и судов, но никак не для проживания в нем.

Однако дизайнерам австралийской студии Room11 удалось невозможное — объединить в одно целое тоннель и жилой дом. В результате на свет появилось необычное сооружение под названием Vipp Tunnel, которое расположено на австралийском острове Бруни, штат Тасмания.

В отличие от обычного тоннеля Vipp Tunnel целиком находится на поверхности. Его длинна 30 м, общая площадь 160 кв. м. Рядом находится еще одно здание в форме куба, предназначенное для работы или занятий спортом, также включающее в себя спальню.

В основном здании просторно, уютно и светло, благодаря большим окнам и предметам внутреннего интерьера студии дизайна Vipp. Центральные мансардные окна дополнены цветным остеклением, что в солнечные дни создает эффект полярного сияния.

Vipp Tunnel полностью энергоавтономен: западный фасад здания покрыт солнечными панелями, подключенными к аккумуляторной батарее. Комфортный климат обеспечивают полы с подогревом и кондиционер. Вода поступает из водосборника и системы фильтрации использованной воды.

Vipp Tunnel, не смотря на обилие бетона, органично вписан в окружающий пейзаж. Для желающих провести время посреди неповторимой природы острова Бруни одна ночь пребывания в доме-тоннеле обойдется примерно в $610.

Источник &#8212 Vipp


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