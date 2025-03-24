Мнение: Отказ от родственников в сталинском СССР, письмо школьниц Луначарскому и за чей счёт выдавали жильё

1. В дореволюционной России уважали семейные ценности. Знать своё происхождение и помнить своих предков считалось делом обязательным для порядочного человека. После революции институт семьи начали разрушать по традиционной для леваков схеме: идея была в том, чтобы заменить семейные связи на связи с государством. В Гражданскую сын нередко воевал против отца, а позже доносительство на родителей стало геройством. Менее известно, что советские граждане вынуждены были даже публично отказываться от своих родственников, если те были неугодны советской власти – принадлежали к «эксплуататорским классам», были лишенцами, эмигрантами и т.д. Детей дворян, купцов, духовенства, офицеров царской армии, «кулаков» вынуждали или отречься от родителей, или столкнуться с последствиями отказа.

Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):



Советские историки любили упомянуть о том, что при крепостном праве объявления о продаже крестьян печатались в газетах рядом с объявлениями о продаже мебели, недвижимости и проч.

Но вот объявления, подобные тем которые вы сейчас увидите, в империи были немыслимы.

9 февраля 1933, Вестник Леноблисполкома и Ленсовета №13. Среди обычных объявлений в газете можно увидеть, как жители Ленинграда отрекаются от своих родителей [см. заглавную картинку].

Нас часто называют Иванами, родства не помнящими. В этом есть горькая доля истины. Сейчас многое делается для развития семейного самосознания — генеалогические конкурсы, интернет-программы, цифровизация архивных документов. Однако в эпоху Сталина большевики всеми силами стремились заставить советских людей забыть свои корни.

Например, в 1928 году студента Варлама Шаламова, будущего писателя, отчислили из МГУ с факультета советского права. Причиной стало заявление его сокурсника о том, что отец Шаламова — бывший священник Тихон Шаламов, инвалид, ослепший в 1918 году. Это был скорее повод, потому что в 1927 году Шаламов участвовал в демонстрации против Сталина. Однако он не отрёкся от родителей и продолжал помогать им материально, будучи на свободе. Старший брат Варлама, Валерий, отрёкся от отца публично, а Сергей Шаламов погиб в 1923 году, не столкнувшись с таким выбором.

Иногда такие «грехи» приводили к увольнению с работы.

Людей заставляли отрекаться даже от супругов. Официальный развод, публичное его объявление, отсутствие материальной зависимости и проживание раздельно — таковы были условия для восстановления избирательных и гражданских прав. Например, в постановлении Вологодского окрисполкома говорилось: «Постановили: Принимая во внимание, что гр. Смирнова Ольга с мужем-торговцем развелась, вернулась к девичьей фамилии, в материальной зависимости от бывшего мужа не находится, живя отдельно, в избирательных правах восстановить».

Чаще всего отрекались от родителей. Объявления о таком разрыве появлялись в газетах, как если бы это было обычным делом — рядом с объявлениями о пропавших животных или потерянных вещах. «Порываю связь с отцом, Иваном Власовичем Виноградовым, проживающим по Мал. Обуховской ул. Д. 3 кв 1. Викт. Ив. Виноградов».

Иногда люди отрекались даже от своих дальних родственников, а иногда и всей семьёй отказывались от отца или мужа. <…>

Советская власть придумала систему справок об отречении от семьи. Такие справки выдавались в сельсоветах или райисполкомах.

В 1931 году русская газета «Возрождение», издававшаяся в Париже, опубликовала фельетон, в котором насмешливо предполагалось, что скоро и собаки начнут публиковать такие объявления: «Я, доберман-пинчер Трезор, живший на Маросейке… с 28 мая порываю всякую связь с взрастившим меня Кудиным и живу самостоятельно». <…>

Основным поводом для отречения становились документы с лишением избирательных или гражданских прав. Это был тот момент, когда человек мог быть вынужден отказаться от семьи, чтобы сохранить свою репутацию и права.

А в наше уже время постсоветские граждане ездят в Западную Европу, умиляются магазинам, ресторанам, фермам и небольшим производствам, которыми в течение сотен лет владеет одна и та же семья…

В СССР естественная связь поколений прервалась. Отчасти из-за того, что иметь благородных предков было опасно как минимум для карьеры и достатка, как максимум — для жизни. Отчасти из-за банальной невозможности передать по наследству семейное дело или землю.

2. Дзен-канал «История СССР в документах» приводит ряд любопытных писем советских детей, адресованных представителям власти в 1929 году. Дети жалуются на бедность и другие проблемы. Вот, например, письмо двух школьниц народному комиссару просвещения Анатолию Луначарскому (ссылка):



Многоуважаемый тов[арищ] Луначарский.

Я с подругой просим ответить вас на один важный вопрос, который нас интересует, но разрешить его сами мы не можем. В программе для поступающих в техникум на 1929 год мы прочли, что дети, родители которых лишены избирательных прав, или же сами они не допускаются даже до проверочных испытаний. Да и теперь на примерах в настоящее время мы видим, что детей, родители которых в старое время жили на нетрудовые доходы, вычищают из школ II ст[упени] и высших учебных заведений.

Скажите, чем виноваты эти дети? Что родители их когда-то жили на нетрудовые доходы? У таких родителей большей частью дети отличаются из всей учебной группы замечательными способностями, и которые /дети/ могли бы быть полезными в будущем Сов[етскому] Государству. У большинства таких родителей не осталось ничего от прежней жизни, но их талантливые дети теперь уже зарабатывают ничтожными уроками кусок хлеба себе и родителям и являются уже трудовым полезным элементом. Но в провинции ведь не всегда найдешь уроки. Что же им остается делать, если их не принимают на работу: девочкам — идти на улицу и торговать собою, а мальчикам — идти на большую дорогу и заниматься разбоем.

В Советском Государстве, по нашему мнению, молодое поколение должно быть равноправно, так как молодому поколению придется строить новую лучшую жизнь и уничтожать остатки старого дряхлого быта. Тем более, что Ленин оставил молодому поколению завет: учиться, учиться и учиться. Не подумайте, что мы — дети лишенцев, нас интересует будущее этих детей.

Прилагая при сем марку, убедительно просим вас ответить на заданный нами интересующий нас вопрос по адресу: г[ород] Новый Оскол Ц[ентрально]-Ч[ерноземная] О[бласть]. Старо-Оскольский Окр[уг]. Б[ольшая] Курская ул[ица], дом N 27. Агнии Яковлевне Голубенко /Ане и Ниле/.

P.S. На всякий случай сообщите свой точный адрес.

Аня и Нила.

Смиренно напомню, что в Российской Империи 19-го века такое было невозможно. В качестве нагляднейшей иллюстрации укажу на Владимира Ильича, которого при Сталине отправили бы в лагерь АЛЖИР для ЧСИР (членов семей изменников Родины), и который при Александре III (которого пытался убить его брат-террорист) спокойно закончил главный университет страны.

3. В комментариях рассказывают, что далеко не все советские граждане томились в квартирных очередях десятилетиями, некоторым выдавали квартиры быстро. Цитирую (ссылка):

…разных примеров полно. Например, в соседней группе учился приятель, который уже на первом курсе женился и вдруг стал отцом двух близнецов. На втором курсе получил трёхкомнатную квартиру в сталинке. Мы все обалдели, начали интересоваться, какими, мол, путями. А он рассказал, что сам не предполагал ничего. Как снег на голову. Жили с матерью в однушке и давно стояли в исполкоме в очереди на расширение. А тут сверху объявили государственную кампанию – программу помощи молодым многодетным семьям. Они чётко вписались в программу, и их буквально за руку отвели в исполком, где вручили ордер на квартиру, из которой переселили в меньшую оставшуюся в одиночестве бабулю.