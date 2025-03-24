 

Японские власти удвоили плату за восхождение на Фудзияму

24.03.2025, 13:20, Новости дня
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Власти японских префектур Яманаси и Сидзуока накануне открытия нового сезона сообщили об увеличении до 4000 йен (27 долларов США) платы за подъем на Фудзияму – священную гору, которая находится на территории этих префектур. Ранее она составляла 2000 йен.

Восхождение будет невозможным без инструктажа по технике безопасности, который закончится экзаменом. В прошлом многие туристы выходили на маршрут в сандалиях или вьетнамках, без запаса воды и минимума необходимой экипировки. Нередко их приходилось эвакуировать.

“Принимая меры по обеспечению безопасности восхождения, мы обеспечим сохранность всемирного сокровища – горы Фудзи, гарантируем, что ей смогут наслаждаться и грядущие поколения”, – заявил телеканалу CNN глава префектуры Яманаси Коутаро Нагасаки.

В последний сезон до введения платы восхождение на 3776-метровую гору совершили 220000 человек. На тропе постоянно возникают очереди, туристы оставляют после себя кучи мусора. С наплывом не справляются и предназначенные для совершающих восхождение хижины.

Фудзияма – не первый туристический объект, введший плату. В 2023 году власти Венеции начали взимать с туристов ежедневный налог в размере пяти евро. Эта мера пополнила городскую казну, но не снизила нагрузку на городскую инфраструктуру.


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