Калашников озадачил всех выпуском розового мотоцикла к Международному женскому дню

Что общего у брендов Royal Enfield, Husqvarna и Калашников? Все три компании начинали с производства оружия, а затем перешли на изготовление мотоциклов. И хотя российский оружейный концерн является новичком в сегменте двухколесных транспортных средств, он вполне может стать самым прогрессивным на фоне своих конкурентов. Повод тому – выпуск специализированной женской версии мотоцикла ИЖ-49.

Калашников занялся разработкой электромотоциклов еще в 2018 году и в 2020-м выпустил первый рабочий вариант, опередив своих иностранных коллег. Теперь же компания представила коллекционную версию мотоцикла ИЖ-49, выпустив ее в Международный женский день. 250-кубовый мотоцикл спроектирован в стиле боббера с плавающим сиденьем, трубчатой рамой, ретро-освещением и простой круглой панелью приборов.

Одноцилиндровый двигатель мотоцикла выдает 31 л. с., что обеспечивает максимальную скорость 155 км/ч. Аппарат малогабаритный, его скромный вес составляет всего 160 кг, а высота сиденья не более 720 мм. Помимо базовой, доступна электрическая версия мотоцикла с нулевым уровнем выбросов и мощностью 4 кВт.

Источник — Kalashnikov