 

Калашников озадачил всех выпуском розового мотоцикла к Международному женскому дню

24.03.2025, 12:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Что общего у брендов Royal Enfield, Husqvarna и Калашников? Все три компании начинали с производства оружия, а затем перешли на изготовление мотоциклов. И хотя российский оружейный концерн является новичком в сегменте двухколесных транспортных средств, он вполне может стать самым прогрессивным на фоне своих конкурентов. Повод тому – выпуск специализированной женской версии мотоцикла ИЖ-49.

Калашников занялся разработкой электромотоциклов еще в 2018 году и в 2020-м выпустил первый рабочий вариант, опередив своих иностранных коллег. Теперь же компания представила коллекционную версию мотоцикла ИЖ-49, выпустив ее в Международный женский день. 250-кубовый мотоцикл спроектирован в стиле боббера с плавающим сиденьем, трубчатой рамой, ретро-освещением и простой круглой панелью приборов.

Одноцилиндровый двигатель мотоцикла выдает 31 л. с., что обеспечивает максимальную скорость 155 км/ч. Аппарат малогабаритный, его скромный вес составляет всего 160 кг, а высота сиденья не более 720 мм. Помимо базовой, доступна электрическая версия мотоцикла с нулевым уровнем выбросов и мощностью 4 кВт.

Источник &#8212 Kalashnikov


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / «Вы все советские люди» – Трамп призвал Россию, Украину, Армению и Азербайджан возродить Советский Союз

24.03 / После разгрома USAID платежи за коммуналку «Ельцин-центра» переложат на жителей Екатеринбурга

24.03 / Мнение «аналитика»: О непотопляемом… Узнали?

24.03 / Мнение: Вместо секса – смерть

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Про китайских миротворцев на Украине

24.03 / Мнение «аналитика»: О самом страшном… Апокалипсис на горизонте?

23.03 / Личное: “Обращались как с принцессой”

23.03 / Россиянам разрешили быть осужденными за отказ свидетельствовать против себя и близких

23.03 / Мнение «аналитика»: О главном секрете Сергея Лаврова… Как, всего ДВА сантиметра?

23.03 / Мнение: Иноагент Чацкий, болезнь друга Пушкина и хорошо ли писал Лев Толстой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика