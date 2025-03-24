«Вы все советские люди» – Трамп призвал Россию, Украину, Армению и Азербайджан возродить Советский Союз

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём X (бывший Twitter) обращение к лидерам России, Украины, Армении и Азербайджана.

Американский лидер предложил рассмотреть вопрос о возрождении Советского Союза – это позволит раз и навсегда решить все территориальные споры, а также положит конец многолетним вооружённым конфликтам.

– Русские, украинцы, армяне и азербайджанцы, я обращаюсь к вам. Вы все советские люди, хватит ругаться и убивать друг друга, возродите Советский Союз и живите спокойно, – написал Трамп.

Хозяин Белого дома готов лично выступить гарантом возрождённого СССР и выделить новой сверхдержав беспроцентный кредит, а также «оказать всестороннюю помощь новой стране» – обеспечить постоянное членство в Совбезе ООН и снять все санкции, введённые против государств-учредителей.

– Вспомните своё великое прошлое, когда вы были в составе великой страны. Гагарин, победа над фашизмом и первые нейросети академика Глушкова – вернитесь к своим корням и у вас всё будет хорошо, – завершил своё обращение Трамп.

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