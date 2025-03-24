 

Президент Макрон после нападения на раввина Орлеана – “Антсемитизм – яд”

24.03.2025, 11:20, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил нападение на главного раввина Орлеана Арье Энгельберг, который был избит в центре города на глазах у своего девятилетнего сына. 16-летний подозреваемый помещен в психиатрическую больницу для освидетельствования.

“Нападение на рабби Арье Энгельберга потрясло нас всех. Я выражаю ему, его сыну и всем согражданам иудейской веры мою поддержку и поддержку французского народа. Антисемитизм – яд. Мы не будем сидеть сложа руки”, – сообщил он.

В шаббат к раввину и его сыну подбежал молодой мужчина, он снимал их на мобильный телефон, кричал: “Вы евреи? Вы евреи! Вы, евреи, сукины дети!” Хулиган плюнул в мужчину, а затем начал пинать его и бить. Когда на улице появились прохожие, хулиган скрылся, но впоследствии был задержан.

Во Франции проживает около полумиллиона евреев – это третья по численности еврейская община в мире. Нападение ХАМАСа на Израиль и последовавшая за ним операция ЦАХАЛа в секторе Газы привела к значительному росту числа антисемитских инцидентов.


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