После разгрома USAID платежи за коммуналку «Ельцин-центра» переложат на жителей Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга решили вопрос с долгами «Ельцин-центра» по услугам ЖКХ: теперь счёт за НКО будет распределяться между жителями города.

Как заявили в городской администрации, это вынужденная мера, поскольку USAID, ранее спонсировавший оплату отопления и водоснабжение учреждения, прекратил свою программу финансирования.

В платежках за ЖКУ горожан появилась новая графа – «На Ельцин-центр». Сумма взноса, в зависимости от времени года, составит от 150 до 350 рублей. По словам представителей управляющих компаний, эти средства пойдут исключительно на оплату счетов за отопление, воду и электричество в президентском центре.

Платёж на «Ельцин-центр» будет выделен жирным шрифтом во всех квитанциях. В случае неоплаты пользователям могут отключить газ, электричество или водоснабжение.

—