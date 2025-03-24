 

Рупор кремлевской пропаганды: Неволя маркиза де Тараса

24.03.2025, 0:35, Разное
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Потомок "русских рабов" может купить билет в Турцию, а оттуда полететь практически в любую из европейских стран. Современный маркиз де Тарас, может переодеться в женское платье и попытаться переплыть реку или прорываться лесами через горы за пределы Украины, преодолевая минные поля, проволочные заграждения и стрельу в спину. Потому что живет в "свободной стране свободных людей".

Источник: Colonel Cassad

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