Рупор кремлевской пропаганды: Неволя маркиза де Тараса
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Потомок "русских рабов" может купить билет в Турцию, а оттуда полететь практически в любую из европейских стран. Современный маркиз де Тарас, может переодеться в женское платье и попытаться переплыть реку или прорываться лесами через горы за пределы Украины, преодолевая минные поля, проволочные заграждения и стрельу в спину. Потому что живет в "свободной стране свободных людей".
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Источник: Colonel Cassad
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