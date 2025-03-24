Мнение «аналитика»: О культурном коде украинца… Так что там про «один народ»?

Есть древняя легенда — и современная палеогенетика её с оговорками подтверждает, — что все славяне произошли от трёх братьев, сыновей матери-Панонии, Ляха, Чеха и Руса. Потомки последнего впоследствии ещё разделились на три братских народа. Суть в том, что уважение к матери у всех, что называется, в крови. «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе», и так далее.

И вот читаем откровения нынешних украинцев, защищающих «нэньку».

Читаем и…

Читаем, например, нашумевшую статью иноагента «Медузы» о повседневности по ту сторону фронта. Самое яркое, конечно — в диалоге автора с украинском штурмовиком, два года воевавшим, а потом дезертировавшим. Автор спрашивает: а как семья-то среагировала на дезертирство? И получает ответ:

— Так у меня же мама в Рашке. Созваниваемся. Она знает, что я пошел в СЗЧ. Она переживает, конечно, но вообще она ватница, мы с ней не затрагиваем эти темы. Я поначалу пытался, а она только плечами пожимает: «Я политикой не интересуюсь», — ну стандартный кацапский ответ. Точно так же работает на своём «Уралвагонзаводе», танки выпускает.

Сколько же всего в этом ответе!

Но вернёмся на минутку опять в прошлое. В начале XX века в Киеве выходил журнал «Українська хата», рупор национально-умеренно-демократического направления, ставивший задачей сформулировать «идейные основы национально-освободительного движения и соответствующего ему мировоззрения». А также показать идеал украинства, эмансипированного от посторонних влияний и опирающегося на индивидуальность. Были там и такие строки:

— Любить — значит жертвовать. Если ты любишь Украину, ты должен пожертвовать любовью ко всем остальным…

И такие:

— Если у нас идет речь об Украине, то мы должны оперировать одним словом — ненависть. И это ненависть к её врагам… Возрождение Украины — синоним ненависти к своей жене-московке, к своим детям-кацапчатам, к своим братьям и сёстрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину — значит, пожертвовать всей кацапской родней.

Немудрено, что в сентябре 1914 года этот журнал закрыли. Но семена были вброшены и проросли. А век спустя дали всходы. И по-прежнему у свидомого украинца мать — кацапка.

Тут можно было бы и поставить точку или задать возмущённый вопрос. Но посмотрим чуть глубже и дальше.

Сама вот эта вот формула: «Прежде думай о Родине, а потом о родне», требовавшая отречения от близких, не важно по «национальному» или по «идейному» принципу, ничего/никого не напоминает?

А основанный на ней «культурный код» Украина über alles?

И с другой стороны… Если этот конструкт как идейная и духовная основа украинства внедрён искусственно, извне, то не правы ли те, кто считает само украинство искусственным?

Не пора тогда ли вернуться к истокам? К истинному коду — к брату-Русу и трём братским народам: русским, белорусам и малороссам?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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