Мнение: Письмо: “Обращались как с принцессой”

Кто был на курсе последнем про рост своей фигуры читали про ложную идентичность, которая мешает формированию своей фигуры в поле. Для подросткового возраста это – в пределах нормы, если продолжается короткий срок. Дальше должно меняться, человек должен избегать жить в фантазиях и отвергать выдуманную роль в воображаемых историях, где он – звезда.

К сожалению, у некоторых это остается на всю жизнь. И часто они смакуют именно эти свои подростковые выдуманные истории.

Обычно это рапунцели и онегины, совсем без любовного опыта или с минимальным и очень плачевным, поскольку пропасть между тем, что они придумали про себя и реальными их возможностями очень велика.

Вот это письмо – такой пример. Это первая часть бесконечного сериала, автор пишет и пишет продолжения. Если автор присылает историю в двух-трех частях – эмпатия у такого автора отсутствует. А здесь частей еще больше и остановиться автор не хочет пока.

Мы не должны разбирать, почему история выдумана, это очевидно, слишком уж фантазии автора нелепы, потешаться тоже не должны, она бы и рада написать правдоподобнее, но совсем не знает жизни, не может вообразить, как в жизни бывает. Иногда только подчеркивает вдруг какие-то свои “недостатки”, чтобы создать видимость самокритики.

Но вот на что вы в этом письме должны обратить внимание. Каждый абзац письма – это какое-то качество, которое автор хотела бы иметь. Так она себе представляет успех в личной жизни – обладание качествами звезды. И вот список этих качеств – удивительный. Ни одно из этих качеств, будь они и правда, не дал бы ничего похожего на описанный результат. То есть у автора не просто нет таких качеств, описанные качества никак не связаны с желаемым результатом.

Вот это и опишите в комментариях, пожалуйста. Прямо по абзацу проанализируйте: воображаемое качество и воображаемый результат и в чем диссонанс между ними. Это нам нужно, чтобы разобрать как строится ложная идентичность, чем она кормится и как от нее быстро избавиться, чтобы не портила жизнь.

dina_du

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Противоположным полом я начала интересоваться рано. Еще в детском саду. У меня был жуткий характер, особенно если я что-то хотела или не хотела (сначала действовали прямо, а потом любыми путям), ни с кем не общалась (много чести).

Но потом в саду меня социализировал мальчик по типу казановы, а в семье белоснежка. Боялась, что к 16 годам стану страшной, еще думала, что я очень проста и примитивна (не интересна), поэтому собирала вокруг как можно больше мальчиков. Тупо подходила сначала к тому, которому очень нравилась (определяла по взгляду), говорила, что он мне нравится, какое-то небольшое время с ним общалась, спрашивала у него разрешение, а не против ли если еще кто-то присоединится (такие были до этого одни, и у них вообще никто ничего не спрашивал, поэтому соглашались), и т.д. потом уже другие сами подходили просили присоединиться. В первый момент интерес всегда сексуальный, а потом дружба – с мальчиками интересно. В отношениях плохо разбиралась, поэтому если что-то было не понятно выработала привычку – голову себе не крутить, а кидать в топку.

В школе 6-10 мальчиков встречали меня перед двором, один из мальчиков, которого я выбирала, брал на руки, нес по двору и заносил в школу, остальные бежали рядом. Такая игра получилась случайно, как-то раз один из мальчиков решил похвастаться перед, что может меня так пронести, попробовал, у него получилось. Остальные тоже захотели попробовать, у них тоже получилось, им такое развлечение понравилось и мне, но так как всем хотелось, то стали спрашивать у меня. Разумеется, я технологию поняла, потом могла проворачивала это осознано или что-то типа этого. Я сначала выбирала кто меня понесет, а потом обленилась, и сказала пусть они сами решают (почему-то решила, что это будут самые крепкие мальчики).

И вот как-то один и тот же мальчик К, меня носит один день, второй и третий. К за несколько дней до этого подошел ко мне со своими друзьями и спросил может ли он с ними к нам присоединиться, он мне не понравился внешне (маленький с тонкими чертами), но у него были крепкие и симпатичные друзья, я разрешила и сразу про него забыла. Вот, а тут три дня подряд. Решила, что на другой день понесет меня кто-то другой, пошла сразу договариваться к одному мальчику – он отказал, к другому – тоже, к третьему – и он не может. Заставила третьего признаться, в чем дело, тот объяснил, что К уговорил всех мальчиков на неделю уступить меня ему (кого-то просто уговорил, у кого-то на что-то выменял). Отозвала К в сторонку (типа проявила снисхождение, не при всех), прижала к стенке и сказала, чтобы он у меня не командовал. К жестко глядя на меня в упор сказал, чтобы вместо этого, я бы лучше подумала, почему они так быстро и легко меня ему уступили. Меня такое поведение заинтересовало (до этого вертела мальчиками как хотела) и даже восхитило. Он добавил «а ему я нужна». Пригласил меня к себе домой.

Сразу поняла, что у него что-то интересное, поэтому решила пока не ходить – пусть что-нибудь придумает. За пару дней он передружился со всеми моими мальчиками, они побывали у него дома, но он взял с них слово, что они не расскажут, что там. Общались со мной мои бывшие мальчики тоже только с его разрешения, и только при нем (вот ведь засранец). Решила, что сойдет, пошла. Его отец был каким-то путешественником, и в квартире было всего полно: бумеранги, луки, маски, карты и пр. Сказал, что если я буду с ним, то, как только мне будет 16 лет, он попросит моей руки у моих родителей и увезет смотреть мир (вот блин, знает что сказать). Начали гулять вместе или с его друзьями. Обращались со мной как с принцессой, но понимала, что дело не во мне, и к тому же у меня до него был свой «двор» (это тема меня свербила).

Решила посмотреть, чего он стоит. Как-то назначила встречу на новом месте, где гуляла агрессивная компания мальчиков, пришла чуть раньше и спровоцировала главаря мальчиков, что бы он захотел меня ударить. Отработанный трюк, сама умела вырубать мальчика одним ударом, это у школы у меня были кавалеры (девчонок троллила), а чаще банды. Мне было интересно сам ли он вступится или его друзья (они гораздо крупнее), а если не вступиться, то можно с презреньем удалиться. К оказался ловок, прыжком встал между нами (я так бы не смогла – сама тормоз, но зато отморозок), его друзья заблокировали остальных мальчиков. К одним ударом повалил главаря. Спросил его понял ли он за что? Тот сказал да. Он ему подал руку чтобы подняться, и тут увидел мой взгляд, и по нему все понял. Тут же молча развернулся и ушел.

Я специально не стала скрывать по нескольким причинам: т.к. думала если я накосячу, то буду чувствовать себя виноватой и это чуть меня к нему привяжет, а если он не простит, то снова соберу вокруг себя мальчиков, и еще чтобы понял с кем связался. Еще это был повод побыть нежной. Он был уверен, что не простит. Потом я подошла к нему, сказа что виновата, еще каких-то нежностей наговорила (К сдуру слушал) и ушла, чтобы красиво так пострадать.

Была чуть печальна и ходила одна (ну там, где он меня мог видеть). Где-то через месяц он подкрался сзади и взял меня на руки. Опять начали проводить вместе время.

Я жила далеко от школы, и не разрешала провожать себя дальше, чем на полдороги. Как-то К решил меня не дожидаться, а встретить у моего дома (был у меня на ДР), а я гуляла с другой группой мальчиков (да, у меня было несколько групп мальчиков, он только одну уничтожил). Он побледнел и замер, хотел развернуться и уйти, но увидел, что я его заметила.

Познакомился со всеми и попрощался. Потом месяц с ним гуляла, он был как-то напряжен. Потом выдал – я веду себя не по-женски, нехорошо, когда девочка гуляет с несколькими мальчиками, у девочки должны быть подруги. Я решила, что ему скучно (может и ревность, но я т.к я не ревную, то и не понимаю, где ревность, а где что-то другое) и у меня возник план А и Б.

План А. Сказала, вот он не всегда может со мной гулять, а вдруг кто-то меня обидит. Сказал, что я могу тогда брать его друга (что я и хотела, тем более его друг мне изначально больше нравился). И как только он не смог, мы пошли с его другом гулять. Специально повела его на интересные заброшки, он меня и на руках переносил и руку подавал. Начала зондировать почву, где вбить между ними клин, и какое ему предложение сделать, чтобы он не отказался. Но друг с таким восторгом и упоением рассказывал о К, что я подумала «вот К на ком нужно жениться». Красивое я не трогаю, поэтому перешла к плану Б.

План Б. Завела подругу. Специально выбрала симпатичную, отличницу и такую правильную, аж до зубного скрежета. К хочет пойти со мной гулять, а я уже обещала подруге (он же сам это хотел). Приходилось приглашать вместе с подругой. Подруге говорила, что К ставит ее мне в пример (ну ведь почти правда, и надо было ее как-то поприветливей сделать). А К просила быть внимательной к моей подруге. Иногда под благовидным предлогом оставляла их вместе и просила его проводить ее потом до дома. В первый раз у него такой обескураженный вид был – а пусть учится развлекать настоящих принцесс. Все это делала немного хаотично (чтобы не догадался), но с генеральной линией. Где-то через месяц сработало. Говорит, пойдешь со мной на шашлыки, твою подругу я уже пригласил. Сказала «я так и думала, я уже давно заметила, что… и пр.» т.е. закатила сцену ревности. Он в таком шоке был, что я расхохоталась. Хороший мальчик – нашелся что мне сказать. Сказал, что его будущую жену такое поведение явно не украшает, и он еще подумает… Я, конечно, выравняла отношение, потом прилично себя вела и другие группы мальчиков распустила (больше не собирала).

Потом К умер. Он долго болел, я его с подругой навещала, когда он уже не вставал, очень достойно себя вел. Друг его был с ним до конца. Трюк с подружками использовала потом, и чтобы избавится от парня или наоборот, чтобы склеить его для подруги. А вот ситуацию поняла неправильно – что «принц» сам появится и делать ничего не надо…