 

Россиянам разрешили быть осужденными за отказ свидетельствовать против себя и близких

23.03.2025, 19:33, Разное
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У россиян появилось право быть осужденными за отказ свидетельствовать против себя и близких, которое ранее у них отобрали в 51-й статье Конституции РФ. Соответствующие поправки в главный документ страны внёс Конституционный суд по иску Минюста.

В ведомстве рассказали, что к ним часто обращались граждане с требованиями либерализации законодательства, однако многие свободы россиян были ограничены именно в Конституции. Поэтому министерство решило обратиться в КС.

«Мы не хотели обременять людей и госбюджет очередным референдумом, поэтому попросили решить этот вопрос, что называется, полюбовно. Народ у нас представлен Госдумой, федеральная власть – правительством. И Госдума, и правительство поддержали исключение этого ограничения. Конституционный суд, к счастью, внял таким доводам и действие этой статьи отменил», – пояснил собеседник издания в Минюсте.

Ожидается, что теперь у органов следствия и судов будет больше возможностей для защиты россиян, поддержания правопорядка и обеспечения конституционных прав граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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