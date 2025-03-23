Мнение «аналитика»: О главном секрете Сергея Лаврова… Как, всего ДВА сантиметра?

И ещё немного про недавнего юбиляра. Пора бы уже привыкать к тотальной информационной прозрачности. К тому, что «даже лёгкое движенье видел чей-то глаз, чьи-то уши самый тайный слышали рассказ».

Особенно, когда таких ушей… гм… много. А сам рассказчик с возрастом стал несколько… болтлив многословен.

В общем, случилось не просто «то, что случилось». Но именно то, чего «не могло не случиться».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров неожиданно рассказал о самом сокровенном.

О «тайной кухне» современной российской внешней политики, заметно активизировавшейся на украинском направлении с повторным приходом в Белый дом Дональда Трампа.

Произошло это «случайно».

В начале марта в Москву приехал ровесник Сергея Лаврова, популярный влогер Эндрю Наполитано, автор и ведущий ютуб-шоу «Judge Napolitano» с 500 тыс. подписчиков. В компании ещё двух коллег он побеседовал под видеозапись с российским министром. Она, кстати, уже выложена в Сети. А потом, после того, как были отключены камеры, г-н Наполитано спросил Сергея Лаврова, будет ли #Россия заключать перемирие с Украиной. По словам ведущего, глава российской дипломатии ответил вопросом на вопрос. «Зачем бы мы стали заключать перемирие, когда мы настолько близки к победе?», — вопросил он. И показал пальцами два сантиметра (по наводке ув. oboguev).

Возможно, в Кремле думают именно так.

Или — просто хотят, чтобы все знали, будто «в Кремле думают именно так»?

Ведь «просто так» утечек, что со съезда РСПП, что со встречи с американцами, не бывает?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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