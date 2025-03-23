 

Мнение «аналитика»: О главном секрете Сергея Лаврова… Как, всего ДВА сантиметра?

23.03.2025, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

И ещё немного про недавнего юбиляра. Пора бы уже привыкать к тотальной информационной прозрачности. К тому, что «даже лёгкое движенье видел чей-то глаз, чьи-то уши самый тайный слышали рассказ».

Особенно, когда таких ушей… гм… много. А сам рассказчик с возрастом стал несколько… болтлив многословен.

В общем, случилось не просто «то, что случилось». Но именно то, чего «не могло не случиться».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров неожиданно рассказал о самом сокровенном.

О «тайной кухне» современной российской внешней политики, заметно активизировавшейся на украинском направлении с повторным приходом в Белый дом Дональда Трампа.

Произошло это «случайно».

В начале марта в Москву приехал ровесник Сергея Лаврова, популярный влогер Эндрю Наполитано, автор и ведущий ютуб-шоу «Judge Napolitano» с 500 тыс. подписчиков. В компании ещё двух коллег он побеседовал под видеозапись с российским министром. Она, кстати, уже выложена в Сети. А потом, после того, как были отключены камеры, г-н Наполитано спросил Сергея Лаврова, будет ли #Россия заключать перемирие с Украиной. По словам ведущего, глава российской дипломатии ответил вопросом на вопрос. «Зачем бы мы стали заключать перемирие, когда мы настолько близки к победе?», — вопросил он. И показал пальцами два сантиметра (по наводке ув. oboguev).

Возможно, в Кремле думают именно так.

Или — просто хотят, чтобы все знали, будто «в Кремле думают именно так»?

Ведь «просто так» утечек, что со съезда РСПП, что со встречи с американцами, не бывает?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Мнение: Иноагент Чацкий, болезнь друга Пушкина и хорошо ли писал Лев Толстой

23.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Индия громит сеть фонда Сороса

23.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Бесполезные аргентинцы

23.03 / США вводят пошлины в размере 25 процентов на японскую мультипликацию

23.03 / Мнение: Кто электрифицировал Россию, лампочка Ильича и счёт за электричество в СССР

23.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Стив Уиткофф о войне на Украине

23.03 / Российские масоны вернулись в мировое правительство после трёхлетнего бойкота

23.03 / Производитель роботов-пылесосов Roomba предупредил о возможном банкротстве в ближайшие 12 месяцев

23.03 / Школьников, смотрящих аниме, начнут ставить на учёт в детскую комнату полиции

23.03 / Аудитория Telegram достигла миллиарда пользователей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика