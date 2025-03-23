 

Минобороны РФ – перехвачены 59 украинских БПЛА. В Ростовской области сообщили о погибшем

23.03.2025, 19:25, Новости дня
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Министерство обороны РФ сообщает, что в ночь на 23 марта над территорией РФ были перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Заявлено, что перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской, Курской и Саратовской областей, а также над Крымом.

В аэропортах Волгограда и Саратова вводили ограничения на полеты.

Власти Ростовской области сообщают, что на трассе Морозовск-Цимлянск в результате атаки БПЛА (или падения обломков сбитого БПЛА) загорелся автомобиль. Погиб один человек.


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