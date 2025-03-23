 

Рупор кремлевской пропаганды: Индия громит сеть фонда Сороса

23.03.2025, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Индия начала громить фонды Джорджа Сороса пока демократы не у власти в США.

Финразведка с обысками в офисе Фонда Сороса в Бангалоре. Официально – расследуют финансовые махинации. Фактически – прикрывают лавочку “открытого общества”, которое финансировало местные НПО в обход закона. МИД Индии уже требует от США отчет по всем проектам USAID за 10 лет. Вашингтон внезапно “не может раскрыть детали”, потому что это “угрожает национальным интересам США”.

https://t.me/rtechnocom/3589 – цинк

Обыски быстро показали, как соросовские клоповники активно внедрились в систему СМИ и НКО Индии, представляя одну из сетей неформального влияния глобалистов. Разгром USAID открывает для многих стран возможность разом покончить со всеми структурами получавшими деньги от USAID и Сороса. Но для этого нужна политическая воля. У индусов она нашлась.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Россиянам разрешили быть осужденными за отказ свидетельствовать против себя и близких

23.03 / Мнение «аналитика»: О главном секрете Сергея Лаврова… Как, всего ДВА сантиметра?

23.03 / Мнение: Иноагент Чацкий, болезнь друга Пушкина и хорошо ли писал Лев Толстой

23.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Бесполезные аргентинцы

23.03 / США вводят пошлины в размере 25 процентов на японскую мультипликацию

23.03 / Мнение: Кто электрифицировал Россию, лампочка Ильича и счёт за электричество в СССР

23.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Стив Уиткофф о войне на Украине

23.03 / Российские масоны вернулись в мировое правительство после трёхлетнего бойкота

23.03 / Производитель роботов-пылесосов Roomba предупредил о возможном банкротстве в ближайшие 12 месяцев

23.03 / Школьников, смотрящих аниме, начнут ставить на учёт в детскую комнату полиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика