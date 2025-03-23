Рупор кремлевской пропаганды: Индия громит сеть фонда Сороса

Индия начала громить фонды Джорджа Сороса пока демократы не у власти в США.

Финразведка с обысками в офисе Фонда Сороса в Бангалоре. Официально – расследуют финансовые махинации. Фактически – прикрывают лавочку “открытого общества”, которое финансировало местные НПО в обход закона. МИД Индии уже требует от США отчет по всем проектам USAID за 10 лет. Вашингтон внезапно “не может раскрыть детали”, потому что это “угрожает национальным интересам США”.

https://t.me/rtechnocom/3589 – цинк

Обыски быстро показали, как соросовские клоповники активно внедрились в систему СМИ и НКО Индии, представляя одну из сетей неформального влияния глобалистов. Разгром USAID открывает для многих стран возможность разом покончить со всеми структурами получавшими деньги от USAID и Сороса. Но для этого нужна политическая воля. У индусов она нашлась.

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Источник: Colonel Cassad

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