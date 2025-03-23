В Судане правительственные войска освободили президентский дворец

В Судане правительственные войска установили контроль над президентским дворцом, который на протяжении двух лет удерживали боевики “Сил быстрой поддержки”. Это может стать поворотным моментом в продолжающейся два года гражданской войне.

Представитель правительственных войск Набиль Абдалла заявил в телевизионном эфире, что армия контролирует и министерские здания. В его заявлении говорится о полном разгроме противников в столице и о значительных трофеях. Однако оппозиция утверждает, что еще контролирует часть дворца.

В 2021 году, после свержения президента Омара аль-Башира, правившего три десятилетия, к власти пришли военные. Двумя годами позже начался военный конфликт между новым главой государства Абд аль-Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагало, лидером “Сил быстрой поддержки”.

Конфликт стремительно перерос в гражданскую войну. Миллионы человек стали беженцами. Военные действия привели к крупнейшему гуманитарному кризису.