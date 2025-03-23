 

Рупор кремлевской пропаганды: Бесполезные аргентинцы

23.03.2025, 17:35, Разное
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Бесполезные аргентинцыы

Глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель назвал население государства «единственной проблемой» Аргентины. Такое заявление он сделал на бизнес-форуме IEFA LATAM в Буэнос-Айресе, пишет РИА Новости.
Так, во время выступления политик заявил, что Аргентина хочет стать «хабом для искусственного интеллекта». Потом Рейдель перечислил положительные аспекты страны, похвалив ее ландшафт, климат и отсутствие крупных военных конфликтов.
«У нас большие участки земли с доступом к энергии и воде, холодный климат, что является вишенкой на торте для охлаждения систем искусственного интеллекта. И более того, мы находимся в зоне без вооруженных конфликтов, без цунами», — отметил советник президента Хавьера Милея. По его словам, очевидным является то «что эта территория населена аргентинцами, и это единственная проблема».

https://lenta.ru/news/2025/03/23/sovetnik-mileya-nazval-argentintsev-edinstvennoy-problemoy-strany/ – цинк

Нет тот народ попался либертарианцам.
Стоит отметить, что Аргентина никогда не строила социализм и гордо шествовала по пути капитализма.
Теперь выяснилось, что это народ виноват. Прямо как у нашей либерастии, у которой невозможность построения в России "капитализма как на Западе" в ЭТОЙ стране связана с наличием ЭТОГО народа.

Кстати, несмотря на сладкие обещания, экономика Аргентины и в 2025 году продолжила сокращаться, несмотря на обещания бурного роста. Никогда такого не было и вот опять.

Источник: Colonel Cassad

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