 

США вводят пошлины в размере 25 процентов на японскую мультипликацию

23.03.2025, 17:33, Разное
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Со 2 апреля 2025 года в США вступает в силу ограничительная мера в отношении аниме.

Компании, которые намерены на коммерческой основе демонстрировать японскую мультипликацию, будут обязаны выплатить в бюджет 25 процентов суммы, потраченной на приобретение прав на трансляцию.

– Америка на первом месте. Я не допущу чтобы наши дети смотрели эти отвратительные мультфильмы с пучеглазыми безносыми куклами. МЕРЗОСТЬ! – написал в соцсети Truth президент США Дональд Трамп.

Япония пока что не объявляла об ответных мерах, более того – известно, что анимационные компании намерены поставлять новые ленты в США через третьи страны. В то же время у продюсеров есть опасения, что фанаты аниме откажутся от произведений, формально созданных в Колумбии или Либерии, даже если они будут внешне ничем не отличаться от ранее производимых в Японии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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