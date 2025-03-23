 

Российские масоны вернулись в мировое правительство после трёхлетнего бойкота

23.03.2025, 15:33, Разное
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После трёхлетнего бойкота российские масоны вернулись к работе в мировом правительстве в полном составе.

Взаимодействие с россиянами, по мнению Глобального предиктора, «позволит сбалансировать силы и исключить ряд факторов нестабильности».

Западные масоны встретили возвращение российских коллег сдержанным оптимизмом – так, представитель американской ложи «Trails of future» Генри Моррисон указал, что ожидает «конструктивного взаимодействия».

– Мы никогда не говорили, что контакты с российскими коллегами неважны или тем более не требуются… Но мы ожидаем в первую очередь конструктивного взаимодействия, а не продолжения старых споров, которые всё равно не решаются надлежащим образом, – сказал он.

В свою очередь британские масоны выразили протест – глава их делегации заявил, что этого бы не случилось, если бы не прошлогоднее решение мирового правительства об итогах выборов в США.

– Сначала они просят отменить криптоколониальный формат управления, потом они просят привести к власти республиканцев, а мы киваем и соглашаемся, киваем и соглашаемся, – возмутился он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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