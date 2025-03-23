Мнение: Мы живём в свободной стране

Иноагент по ссылке возмущается. Цитирую (ссылка): «…российский народ так легко проглотил эту наживку: за ипотеку, за Анталию, за иномарку радостно отдал все достижения свободы и сам радостно ринулся в рабство…». Мнение популярное, вы его наверняка много раз слышали. Иноагенты другого толка, в свою очередь, считают рабством ту самую ипотеку, за которую нас с вами якобы «купили». Дескать, проклятый капитализм, заставляет меня платить честную цену за квадратные метры, вместо того чтобы сделать мне подарок.

Мне непонятно вот что. Где конкретно я, гражданин России, сейчас ограничен? Лично я привык считать, что живу в свободной стране: принудительного труда нет, прописка не ограничивает перемещения, частный бизнес легален, менять работу можно свободно, даже можно выезжать за рубеж.

Государство запрещает мне совершать преступления, это понятно. Я не могу бить стёкла, воровать булочки из «Магнита» и брать деньги у иностранных спецслужб. Однако это же просто общественный договор: не одностороннее рабство, а, как выразился бы господин Медведев, «до, ут дес»: ты мне, я тебе. Я не могу бить стёкла, но и другие не могут бить стёкла в моей квартире или в моём авто. Я не могу воровать булочки в «Магните», но и другие не могут воровать булочки у меня. И, понятно, ни у кого не может быть права вредить моей стране, выполняя задания злодеев из-за рубежа.

Рабство в том, что надо платить банку каждый месяц за ипотеку? Так ведь банк, извините, не строит квартиры, он просто даёт деньги в долг. Не хочешь брать деньги в долг, ну, нет проблем, купи квартиру за наличные. Вполне реально, даже дешевле получится: только въехать можно будет не сразу, а через несколько лет. Хочешь квартиру бесплатно? Но ведь её кто-то построил. Почему строители должны работать бесплатно, чтобы кто-то с красивыми глазами получил квартиру даром? У нас в стране рабства нет, строители имеют право получить деньги за свой тяжёлый труд.

Возможно, на мне надеты розовые очки, и я не замечаю притаившегося в комнате слона, но мне кажется, что путинская капиталистическая Россия — одна из самых свободных стран планеты. Переубедите меня, если я не прав.

У нашего государства полно недостатков — бюрократии много, например, и налоговая система несовершенна. Однако конкретно свободы у нас, возможно, даже перебор. Если мы остановим случайный автобус на улице и опросим пассажиров, то мы выясним, что со свободой у них всё в полном порядке: они чувствуют себя вполне свободными.

Скажу больше. Если у среднего гражданина и есть претензии к государству, то они заключаются не в том, что государство кого-то душит. Они в том, что государство душит тех, кого граждане хотели бы видеть придушенными, недостаточно энергично.