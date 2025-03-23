 

Мнение «аналитика»: О сказочном провале Сказочного… Нож в спину?

23.03.2025, 10:35, Разное
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Ну вот.

Никогда такого не было, и вдруг опять.

Хотя в данном случае уместно задаться вопросом, откуда вдруг такая «подстава»? Да ещё и с той стороны, на которую такого и подумать было нельзя.

Но, оказывается, теперь — можно. Теперь можно всё. За что боролись, на то и напоролись.

Добро пожаловать в новый, прекрасный, дивный мир «без правил»!

МИД Франции прокомментировал «телефонный звонок Макрона» во время пресс-конференции украинского комика Владимира Зеленского. По словам весьма авторитетного источника, ссылающегося на французский региональный телеканал BFMTV, «внешнеполитическое ведомство Франции понятия не имеет, с кем [Владимир] Зеленский разговаривал и был ли у него вообще собеседник».

Вот так!

И даже заядлый «русофоб» Альфред Кох высказался.

«Елисейский дворец выступил с официальным сообщением, что [Эмманюэль] Макрон в последние дни вообще не звонил [Владимиру] Зеленскому ни разу. Упс… Немая сцена. Конфуз однако. Скетч Зеленского не проканал. Мда… Так друзья не поступают. Поставил товарища в дурацкое положение…

И вишенкой на торте стала информация от газеты La Stampa о том, что кроме известных Испании и Италии предложение о выделении Украине дополнительных 40 млрд. евро провалили Португалия и Франция. Франция! Как вам этот “говорун Макрон”? Мало того, что он давеча торпедировал проект еврокомиссара по иностранным делам Кайи Каллас о выделении Украине дополнительно 40 млрд. евро помощи, так теперь он сделал то же самое с её более скромным предложением о выделении 5 млрд. евро на закупку для Украины снарядов. Вот такой у [Владимира] Зеленского друг…».

И если о «звонке» ещё можно гадать, кто и что опроверг, то невыделенные #деньги сами за себя говорят, верно?

Нож в спину, не так ли?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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