Умер миллиардер Александр Машкевич

22 марта в возрасте 71 года умер бизнесмен Александр Машкевич. О его смерти сообщила компания Eurasian Resources Group (ERG), сооснователем которой он являлся. В сообщении сказано, что Машкевич скончался после продолжительной болезни.

Александр Машкевич родился 23 февраля 1954 года во Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизская ССР, СССР) в семье караимов, которые в 1941 году эвакуировалась в Киргизию. Окончил филологический факультет Киргизского государственного университета. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. Был деканом факультета Киргизского педагогического института. Бизнесом начал заниматься в 1988 году в Киргизии. С 1989 года участвовал в развитии бизнеса в Казахстане. С 1990 года – вице-президент “Сеабеко-групп” в Москве, затем в Бельгии. В 1993 году фактически являлся одним из соучредителей Гражданской партии Казахстана. В 1995 году переехал в Казахстан и в скором времени стал одним из крупнейших предпринимателей страны. В первой половине 2000-х годов был президентом Евразийской промышленной ассоциации, председателем Совета директоров Евразийского банка, одним из руководителей компании “Казахстан минерал ресорсес”. В 2000 году по его инициативе был создан Еврейский конгресс Казахстана, президентом которого он стал. Был членом исполкома Европейского еврейского конгресса. Являлся президентом Евро-Азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК). Был президентом благотворительной организации “Керен а-Йесод” в СНГ. Был гражданином Казахстана, Канады и Израиля. По версии журнала Forbes, в 2016 году его личное состояние оценивалось в 1,5 миллиардов долларов. Скончался 22 марта 2025 года.