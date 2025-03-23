 

В Москве зарегистрировали новые российские радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода»

23.03.2025, 9:33, Разное
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Роскомнадзор зарегистрировал две новые радиостанции – «Голос Америки» и «Радио Свобода», которые получили радиочастоты.

Обе новых СМИ вошли в состав медиагруппы «Россия сегодня» и будут рассказывать о тяжёлой жизни простых американцев и европейцев.

– ЛГБТ, бомжи, мефедрон, железнодорожные аварии, нарушения избирательного законодательства и прочее. Это будет контент с привлечением известных экспертов, таких как Алекс Джонс и Скотт Риттер. Всё то что нужно знать россиянам об Америке, – сообщила директор «Голоса Америки» Мария Бутина.

Директором «Радио Свобода» назначен известный в России немецкий политолог Александр Сосновский.

– Германия Гёте и Шиллера осталась в глубоком прошлом, сегодня это мигранты и возрождающийся нацизм. Помимо этого, у нас готовится документальный проект о том, как Восточная Германия стала жертвой политиков ФРГ, – уточнил глава радиостанции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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