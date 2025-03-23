В США найдена мертвой прокурор, ушедшая в отставку после прихода Трампа к власти

В городе Александрия в американском штате Вирджиния найдена мертвой Джессика Абер, которая до января 2025 года занимала пост прокурора восточного округа штата и подала в отставку после инаугурации Дональда Трампа.

Абер была назначена на пост федерального прокурора в 2021 году президентом США Джо Байденом. В ее подчинении было около 300 сотрудников прокуратуры. Начато расследование обстоятельств смерти 43-летней женщины.

“Она была настоящим лидером, учителем и прокурором, а как человек она просто незаменима. Посмотрите, чего она достигла за короткое время пребывания в нашем мире. Ее профессионализм, благородство и компетентность были примером для всех нас”, – сообщил преемник Абер Эрик Зиберт.