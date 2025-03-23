Рупор кремлевской пропаганды: КНДР продолжит поддерживать проведение СВО

В Пхеньяне прошли переговоры Ким Чен Ына и Шойгу.

Товарищ Ким Чен Ын пообещал и дальше поддерживать Россию в проведении СВО в рамках заключенных и укрепляемых соглашений о военном сотрудничестве.

Северным корейцам спасибо за их вклад в разгром ВСУ в Курской области.

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Источник: Colonel Cassad

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