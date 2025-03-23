 

Рупор кремлевской пропаганды: КНДР продолжит поддерживать проведение СВО

23.03.2025, 3:45, Разное
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В Пхеньяне прошли переговоры Ким Чен Ына и Шойгу.
Товарищ Ким Чен Ын пообещал и дальше поддерживать Россию в проведении СВО в рамках заключенных и укрепляемых соглашений о военном сотрудничестве.

Северным корейцам спасибо за их вклад в разгром ВСУ в Курской области.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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