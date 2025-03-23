 

Рупор кремлевской пропаганды: Полная недоговороспособность

23.03.2025, 2:45, Разное
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МИД РФ на связи:

1. РФ оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам,
2. Киев ударами по энергообъектам РФ демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к миру.

Зато, благодаря приостановке ударов по энергетике мы наконец увидели массированные налеты на Кировоград, Одессу, Сумы и Запорожье.

PS. То, что противник будет срывать любые договоренности, это понятно. По другому и быть не могло.
Кто Минск-2 видел, тот не удивляется.

И по ЗАЭС.

Никто, кроме России, не будет контролировать Запорожскую АЭС, ее имущество принадлежит РФ (с) директор ЗАЭСМаксимум, на что после войны может рассчитывать Украина это поставки излишков электроэнергии с ЗАЭС на Украину. Ни Украине, ни США никто ЗАЭС не передаст. Между тем США сообщают, что уже идут переговоры о разделе территорий Украины.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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