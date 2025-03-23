Рупор кремлевской пропаганды: Полная недоговороспособность

МИД РФ на связи:

1. РФ оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам,

2. Киев ударами по энергообъектам РФ демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к миру.

Зато, благодаря приостановке ударов по энергетике мы наконец увидели массированные налеты на Кировоград, Одессу, Сумы и Запорожье.

PS. То, что противник будет срывать любые договоренности, это понятно. По другому и быть не могло.

Кто Минск-2 видел, тот не удивляется.

И по ЗАЭС.

Никто, кроме России, не будет контролировать Запорожскую АЭС, ее имущество принадлежит РФ (с) директор ЗАЭСМаксимум, на что после войны может рассчитывать Украина это поставки излишков электроэнергии с ЗАЭС на Украину. Ни Украине, ни США никто ЗАЭС не передаст. Между тем США сообщают, что уже идут переговоры о разделе территорий Украины.

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Источник: Colonel Cassad

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