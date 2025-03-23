Мнение «аналитика»: О приходе спасителя… Кому теперь — хана?

Его ждали, на него молились, в него верили. Особенно — памятуя прошлое.

Предыдущий-то оказался «слабаком». Совсем не то, что нынешний! Вообще не то…

«Трамп придёт — порядок наведёт«», — говорили одни.

«Трамп посмотрит-посмотрит на этого карлика, и ка-а-ак завалит Украину оружием», — надеялись другие.

«Сейчас мы будем делать с Трампом “мир через силу”, к которому вместе с ним ка-а-ак принудим русских», — мрияли третьи.

Ну, вот — он пришёл. И что же?

Обсуждение «раздела территорий» и полного прекращения огня в зоне боевых действий на Украине идёт «прямо сейчас», — заявил 45/47 президент #США Дональд #Трамп. «Я думаю, уже очень скоро мы добьёмся полного прекращения огня, затем у нас будет соглашение. Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее», — сказал он. И, вопреки истеричным воплям из Киева добавил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня. «На сегодняшний день это всё соблюдается очень хорошо», — заявил американский лидер.

А параллельно обсуждается переход украинских АЭС, инфраструктурных объектов и месторождений полезных ископаемых под юрисдикцию США. Это, мол, «лучшая гарантия безопасности» для Украины.

Ждали? Надеялись? Верили? Получите. И ешьте. Как говорится, «в обе руки».

Что, вкусно?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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