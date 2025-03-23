Мнение: Вымирание Китая: станет ли китайцев вдвое меньше к 2100 году?

1. Китай вымирает, как и вся наша планета. Сейчас это стало особенно очевидным, так как абсолютная численность населения Китая падает уже третий год подряд. Пока что это не сильно сказывается на экономическом потенциале страны, однако если китайцы ничего не придумают, пострадает в итоге и экономика. Цитирую Denalt (ссылка):

Диаграмма, показывающая демографическую ситуацию в Китае в контексте возрастов и общей численности. Молодёжь и работающее население быстро сокращается, в то время как «пенсионный горб» (пожилые нуждающиеся в медицинской, социальной и финансовой поддержке) стремительно растёт. Уже в 2060-х годах Китай опустится ниже отметки в 1 миллиард человек.

В 2024 году естественная убыль населения Китая составила 1,4 миллиона человек. Это последний такой «удачный» год. Совпали два фактора – чуть большая рождаемость в «год Дракона» и низкий постковидный уровень смертности (слабые умерли в пандемию и в первые годы после неё). В итоге в стране родилось на 500 тысяч больше, а умерло на 200 тысяч меньше чем в 2023 году. В 2025 году за счёт падения рождаемости прогнозирую около 3 миллионов естественной убыли. Плюс эмиграция из страны.

Для сравнения – в предшествующий Год Дракона (2012-й) родилось 19,73 миллиона детей, почти на 2 миллиона больше чем в 2011 году, а естественный прирост составил более 10 млн. Можно констатировать, что биологическая сила китайского народа исчерпана.

Следующий год Огненного Дракона – 2036. <…> Убыль населения будет превышать 15 миллионов в год.

Genby приводит подробный график ситуации со смертностью и рождаемостью в Китае за последние годы и указывает, что для России прогнозы на 21 век намного лучше (ссылка):





По уже пересмотренным в прошлом году прогнозам численности населения от ООН на 2100 год, Прогноз для Китая на 2100 снизился с 766 до 633 миллиона. То есть за следующие 80 лет население Китая снизится на 800 млн.

А вот прогноз для России на 2100 год повышен с 126,4 млн до 128 млн. <…> Если учесть что в 2001 году России обещали уже в 2050 году всего 104 млн, а теперь 135, то глядишь с такой тенденцией, нам скоро и рост пообещают.

Получается, что сейчас китайцев в 9 раз больше, чем россиян, а к концу столетия может оказаться только лишь в 5 раз больше. Но это, конечно, если верить наивным прогнозам. В реальной жизни, как показывает опыт других стран, вымирание пойдёт с ускорением. Также в реальной жизни на периоде в 80 лет возможно всякое — начиная от третьей мировой войны и заканчивая изобретением инкубаторов для людей. Что конкретно изменится за эти 80 лет я не знаю, но я почти уверен, что какие-нибудь важные события будут.

2. Вот так выглядит рождаемость в Китае по провинциям (ссылка):





На востоке и особенно северо-востоке страны уже достигнут уровень ускоренного вымирания — 0,7-0,8 детей на женщину. Это чрезвычайно мало, примерно как в Южной Корее, которая является лидером по скорости вымирания среди крупных азиатских стран. На юге Китая дела обстоят чуть лучше. Из всех китайских регионов медленнее других вымирает Тибет.

3. Мы привыкли к тому, что у богатых людей больше детей. Однако из крупнейших стран мира это правило действует только для России, согласно подсчётам Genby (ссылка):

Да, деньги важны, но еще важней духовные скрепы.

Китай, миллиардеры старше 52: фертильность 0,39 [детей на женщину]

Китай, миллиардеры младше 52: фертильность 0,08

Германия, миллиардеры старше 52: фертильность 1,62

Германия, миллиардеры младше 52: фертильность 0.125

США, миллиардеры старше 52: фертильность 2,66

США, миллиардеры младше 52: фертильность 1,29

Индия, миллиардеры старше 52: фертильность 2,19

Индия, миллиардеры младше 52: фертильность 1,47

Россия, миллиардеры старше 52: фертильность 3,02

Россия, миллиардеры младше 52: фертильность 3,04

Опять же, хорошая иллюстрация к популярному ныне тезису «дайте нам больше денег, тогда мы будем больше рожать». Далеко не факт, как показывают цифры выше.

В Китае сейчас реформированный марксизм, то есть тотальный капитализм в экономике, совмещённый с ожиданием светлого коммунистического будущего. Этот материалистический, строго секулярный подход с демографией несовместим: китайцы сейчас с большей охотой заводят кошек, чем детей.

Это не значит, что у Китая всё вообще безнадёжно — есть способы поправить демографию, которые совместимы и с марксизмом китайского типа. Однако марксизм — это дополнительная гиря на ноге, которую Россия, например, уже смогла отвязать.