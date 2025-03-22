Мнение: Письмо: “Наполняет жизнь красками”

Как думаете, друзья, кто автор по типу заморозки и по типу (уровню развития) границ?

Аргументируйте.

И, если комментируете мой канал, можете дискутировать между собой, если хотите. А я – потом.

ladynelady

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо большое за Ваш блог! Прошу, помогите разобраться мне в моей ситуации, я запуталась. Надеюсь, моё письмо будет интересно для разбора. Я замужем, 39 лет, трое детей. В браке 15 лет. С мужем дефолт уже лет 5, если не больше. Он старше меня на 7 лет. 4 года назад он уехал по работе жить в другой город, нас с детьми с собой не взял. Меня это в то время очень обидело, т.к. была договорённость между нами, что сначала я беру на себя все заботы по дому и детям, дав ему возможность делать карьеру, а когда дети подрастут и он закончит важный рабочий проект, мы поменяемся ролями.

В итоге, по результатам проекта ему дали очень высокую должность и он уехал, оставив меня с детьми. У него была возможность забрать нас с собой и в том городе у меня по работе было бы больше возможностей для развития. Он знал, что я об этом мечтала. Я уговаривала взять нас с собой, все его новые коллеги удивлялись, почему он не переехал с семьёй (они все переезжали с семьями). Но он был непреклонен. И там, в новом городе, активно занялся собой, спортом. А я загибалась одна с детьми. Очень помогала и помогает его мама (она взяла на себя всё, связанное с учёбой детей – делает с ними уроки, отвозит, привозит со школы, если нужно). Он посчитал, что этой помощи его мамы будет достаточно. В какой-то мере он оказался прав, мы действительно и без него хорошо справились, но первое время было очень тяжело и обида на него осталась.

Муж ту свою высокую должность, ради которой уехал, через год потерял из-за конфликта с начальством, “упав” ниже, чем был до этого, очень переживал. Но остался там работать (не по своей воле). Меня же, не смотря на длительный перерыв в работе из-за декретных, быстро повысили в должности, росла зарплата. В настоящее время мои доходы больше, чем у мужа, он так же (уже 4 года) живёт в другом городе, к нам приезжает на выходные. Дети за это время подросли, мне с ними стало легко. Я привыкла одна с ними. Бабушкина помощь тоже нужна всё меньше.

С мужем отношения становились всё хуже и хуже. Претензий и обид на меня всё больше (многие из них были обоснованны, но из-за нехватки времени я просто не могла удовлетворить все его запросы). Характер у него – вечно всем недовольный. Погодой, окружающими людьми, всем, что видит и слышит, мной, детьми, работой. Постоянно бубнит, меня отчитывает и воспитывает. И если раньше я, как маленькая девочка, подстраивалась, умасливала, ублажала, то со временем это стало напрягать. А когда начала жить одна с детьми, то и вовсе поняла, что так мне спокойнее, хотя он хороший хозяин, отец, муж. Старательный и ответственный. Пошли разговоры о разводе. С его стороны пошли. Мне кажется, он больше манипулировал. Ему постоянно хотелось от меня больше внимания, больше звонков и сообщений, он выносил мозг, ему было скучно одному в другом городе, он не понимал, что я здесь живу на разрыв между работой (а работаю я очень много, беру много подработок) и детьми. И меня эти претензии сильно отмораживали.

На фоне всё ухудшающихся отношений с мужем и жизни в разных городах я стала испытывать острую нехватку романтики, секса, ласки (я очень тактильный эмоциональный человек, муж наоборот – никогда слова ласкового не скажет, не прикоснется лишний раз, но любит когда я с ним ласкова). Изменять не собиралась, но 2 года назад познакомилась с К. Женат, младше меня на 7 лет, есть ребёнок. Роман закрутился очень бурный, буквально в один день. Он сначала хотел уйти из семьи. Уговаривал меня развестись и начать жить вместе. Рассказал всё жене.

Вскоре узнал обо всем мой муж. Был грандиозный скандал, после которого К. притих со своими идеями развода и “съезжаться”. До сих пор они с мужем друг друга ненавидят. Я в какой-то момент в отношениях с К.ушла в минус дисбаланса. Он нашёл себе какую-то новую любовницу, потом другую. Мне постоянно врал, хотел усидеть на всех стульях одновременно. Мы расстались по моей инициативе. Мне было очень плохо, он наговорил мне напоследок много незаслуженных оскорблений. А через 2 месяца объявился вновь, сказал: “Женщин на свете много, а такого общения как с тобой ни с кем не получается”. Сказал, что любит, но если я не согласна на отношения, готов общаться на любых условиях. Я возобновила с ним общение из какого-то чувства мести. Мне хотелось, чтоб его по стене размазывало как меня тогда, когда он мне врал и оскорблял. Постепенно остыла к нему, но делала вид, что нет. Соглашалась на встречи, но под благовидными предлогами их отменяла. Он иногда догадывался, просил не издеваться над ним, просил возобновить встречи, хотя бы увидеться “на поцелуй”. Я соглашалась, но встречалась и “мне нельзя целоваться, я болею”, “не трогай меня, мне щекотно”. В общем, мы общаемся до сих пор. Он говорит, что любит, предлагает встречаться. Я динамлю. Секса с ним не было очень давно, почти год, я его не люблю уже и не хочу, не скучаю, не думаю о нем. Пару раз бросала его, но он пишет тогда, приходит на работу и я снова начинаю общаться с ним. Он молодой и красивый, мне лестно, что он есть в моей жизни. Но какое-то болото.

Муж, узнав про К., окончательно решил со мной развестись, но постоянно откладывает развод. Выносит мне мозг разговорами “онас” и моей измене. Я молчу, не перечу, знаю, что виновата и сделала ему очень больно. Он много раз говорил, что я должна бы была все усилия приложить, чтоб вернуть его, сохранить семью. И я умом это сама понимаю. Но мне не хочется. У меня ощущение, что меня замордовали все, и муж и К. Порой хочется сбежать от них.

4 месяца назад я познакомилась с А. Его ОЗ очень высокая (ирония судьбы, но муж постоянно говорил мне про К., что я нашла себе какого-то инфантильного пацана, мол, обидно, что жена на такого променяла, ладно бы это был какой-нибудь… и называл высокую должность. Так вот А.именно в этой должности). С А.роман начинался постепенно, осторожно. Мне на тот момент жутко не хватало секса. Муж мне в сексе давно отказал. С К.я спать не хочу. Случайных связей тоже не хочу. Мне надо влюбиться, чтоб секс был хороший. И я, как говорится, не успела подумать, что вот был бы в моей жизни мужчина, но без обязательств, без этих выносов мозга, как появился А. Он женат, двое детей, младше меня на 3 года. Очень скоро он сам сказал, чтобы я не рассчитывала, что он уйдёт из семьи, “а то многие строят себе иллюзии, а я обманывать никого не хочу”. (Из этого разговора и более поздних я поняла, что любовницы для него – обычное дело). Я ответила, что мне глобально от него ничего не нужно, что понимаю – роман кратковременный (его должны скоро повысить и перевести работать в другой город). Он живёт в моем городе по работе, его семья в другом городе, он к ним ездит на выходные, как мой муж к нам. Ему скучно одному. Я понимаю, что ему просто нужна женщина для времяпрепровождения и секса. Как в принципе и мне мужчина. Мы стали проводить много времени вместе. Он часто заезжает за мной на работу, мы едем обедать в какое-нибудь кафе или ресторан. Часто вечером ездим куда-нибудь: кафе, рестораны, бассейн, сауна, концерты. Дома сам себе он не готовит обычно, питается лишь бы как. Я не могу на это смотреть, поэтому стала часто ему готовить, он тратит на меня много денег, мне тоже в ответ хочется сделать ему приятно. Он рад и благодарен. Я иногда шучу, что наши отношения называются “секс плюс еда”. Я влюбилась в него, конечно. Но нахожусь в постоянной готовности расстаться. С ним отношения лёгкие и весёлые, он не грузит, я его стараюсь тоже не грузить. Хотя иногда его ревную (я в принципе очень ревнива), его это забавляет. Он сам часто провоцирует мою ревность, говорит: “мне приятно, когда ты ревнуешь”. Мы помогаем друг другу чем можем. Он решает мои проблемы по своей работе (он большой начальник в нашем городе, но здесь у него мало знакомых), я помогаю решить ему мелкие проблемы по моей работе.

Через месяц муж хотел подать заявление на развод. И вдруг на днях узнал, что я встречаюсь с А. Он не знает, кто такой А., просто узнал, что у меня есть мужчина. Вывалил на меня кучу обвинений, что у меня нет совести – не получив официально развод, я уже “нашла нового мужика”. Я в ответ сказала, что не считаю, что обязана мужу хранить верность: секса между нами нет, любви ко мне, с его слов, нет, им же запланирован развод, общаемся мы уже больше по детям.

Муж ответил, что до сих пор любит меня. Я сказала, что если так, то означает ли это, что есть шанс наладить наши семейные отношения? Я со своей стороны готова всё для этого сделать. Сказала ему, что в моей жизни ни один мужчина с ним не сравнится, потому что как минимум ни с одним мужчиной я уже не рожу и не выняньчу троих детей. И мне рвут сердце рисунки младшей “мама+папа”. Сказала честно, что скучаю по нему, когда долго не вижу, но потом он приезжает, начинает меня отчитывать (и так было всю совместную жизнь) и мне уже ничего не хочется налаживать, хочется сбежать в тёмный лес.

Муж ответил, что вряд ли что-то получится уже, что я во всем виновата, мои измены. Что может быть где-то уже есть женщина, которая сделает его счастливым и будет делать всё для него (дальше перечислил, что она будет делать для него, всё это делала и я, но его всегда всё не устраивало, каждый раз надо было “быстрее, выше, сильнее”). Я на это замолчала. Женщина так женщина.

В общем, решили пока отложить обсуждение этих вопросов. Но есть ощущение, что муж ждет от меня шагов. Он никому не рассказал про мои измены, он и после развода планирует это скрывать, он хочет поделить имущество так, что большая часть осталась мне с детьми, мы разделили бюджет и он отдает мне денег больше, чем должен по алиментам, он хочет, чтобы дети жили попеременно то с ним, то со мной. Я согласна на любые варианты, лишь бы детям было комфортно.

Мы с детьми сейчас на отдыхе. К.пишет мне, признается в любви, говорит, что соскучился и опять просит встретиться по приезду. А.тоже пишет, но больше когда ему скучно, когда есть время. Так и пишет: “Мне скучно без тебя”, а не “Я скучаю по тебе”. Я для него просто человек, который развевает тоску в чужом городе. Кроме К. и А. есть ещё двое мужчин, с которыми я длительно переписываюсь. Но там интерес чисто сексуальный. Не знаю, зачем мне это общение, я встречаться с ними не собираюсь. Просто приятно, когда тебе пишут сразу несколько мужчин “доброе утро”, “спокойной ночи”. Но иногда это сильно тяготит, хочется со всеми прекратить общение, а быть с одним единственным.

Понимаю, что муж – единственный человек, который любит меня по-настоящему. И что запас его любви ко мне почти иссяк. Наверное, он не сможет меня простить, даже если останемся вместе. Хотелось бы с ним наладить отношения. Но это желание – больше рассуждения ума. Энергии и сил на налаживание нет. Влечения к нему нет. Если и начинаю по нему скучать, одного разговора хватает, чтобы у меня снова возникло желание сбежать куда подальше.

Понимаю, что с тремя детьми в своём возрасте для серьезных отношений я вряд ли кому-то нужна. Да и я ничего особенного мужчине дать не могу на сегодняшний день, тем более у меня нет времени и сил налаживать отношения между детьми и чужим мужчиной. Поэтому настраиваю себя на жизнь только с детьми, по крайней мере пока они не подрастут.

Мой вопрос касается именно отношений с мужем. Можно ли что-то поправить в такой ситуации? И если да, то как? Я готова прекратить общение с другими мужчинами. Но возникает мысль, что если с мужем шансов восстановить отношения нет, то хотелось бы чтобы А. остался в моей жизни. Мне с ним легко и хорошо. Пусть всё и “понарошку”. Он наполняет мою жизнь красками сейчас. И думаю иногда, что мужу действительно может быть нужна другая женщина. Может, с другой и характер бы его поменялся. Может, я для него слишком легкомысленная. Любимая фраза его в отношении меня: “Ну когда ты уже повзрослеешь”. А я взрослая только на работе или когда в унынии.

А если есть шанс нам с мужем что-то поправить, где взять мотивацию делать что-то для него и наших отношений? Ничего не хочется. В общем, я запуталась в трех соснах.

(Что касается, как автору поступить, я думаю, что ей нужно заботиться о детях, заниматься работой, к мужу относиться тактично, уважительно, что она, в общем и делает. А все остальное вряд ли нужно как-то специально менять. Как думаете, почему?)

Спасибо, что дочитали. Очень надеюсь на разбор, Ваш и Ваших читателей.