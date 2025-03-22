Мнение: Письмо: “Кларк Гейбл вылезает из экрана”

Много новых комментаторов в группе ТГ появилось.

Попробуем разобрать письмо.

night_hare

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Я хотела спросить про связь короны-кровопийцы и аутоагрессии. В общем, я думаю, что я белладонна, только с очень сильной Донной. У меня сильный блок на секс с теми, кого я люблю и теми, кто нежен и заботлив ко мне и меня это не радует примерно никак.

(Автор предлагает нам найти объяснение парадоксу. Это парадокс, когд любимые и любящие вызывают вот такой блок. Я бы сказала, что этого не бывает. Но мы можем допустить, что с автором именно это и произошло. Но прежде чем помогать ей с этим парадоксом, мы должны увидеть описания фактов в письме, где любимые мужчины нежны и заботливы в романтическом плане, где они делают к автору шаги и предлагают ей близость, а она их отвергает из-за парадоксального блока. Так мы должны поступать с любой проблемой, которую формулируют авторы: сначала ищем подтверждение, что эта проблема именно такова, как описывает автор)



Эта история началась 6 лет назад. Мне было 24, я уехала далеко от дома, работала на своей первой работе и по уши влюбилась в генерального директора компании. В. было около 40, он очень творческий и талантливый человек, известный в своей сфере. В то время он часто жаловался на то, что деньги есть, а счастья нет, много путешествовал, занимался духовными практиками. В него были влюблены многие девушки, одна сделала татуировку с его именем, другая мне рассказала, что посылала ему свои фото топлесс (он сказал, что очень польщен, а потом быстро её уволил).

Я тоже была в него влюблена, но как в Кларка Гейбла — без надежды на взаимность. У меня с ранней юности был сильный лишний вес, но в то время я как-то быстро и легко похудела сразу на 30 килограмм. Но комплексы никуда не делись — это не они были у меня, а я изредка бывала у них.

Мы работали в маркетинговом агентстве, в то время у нас было много крупных клиентов — международных компаний, крупных брендов. Многие из них меня хвалили, я пару раз выиграла тендеры у крупных брендов. Я иногда ловила восхищенные взгляды В., видела, что он разговаривает со мной охотнее, чем с другими девушками, и постоянно цитирует какие-то наши разговоры в инсте, но всё это я списывала на счет моего выдающегося литературного таланта.

(Мы пока не видим никаких романтических шагов от В. Автору кажется, что герой-начальник разговаривает с ней охотней, чем с другими подчиненными. Но этого и близко не похоже на предложения романтического характера. Поищем упомянутый парадокс дальше)

Но тут я поссорилась со своей непосредственной руководительницей и она решила меня уволить. Я расплакалась, попросила помощи у В., но он развел руками и сказал, что вакансий нет, а он не всемогущ. Я оказалась на улице и не знала, что мне делать дальше.

Через месяц В. мне написал и позвал обратно. Меня тогда поразили его сообщения — бизнесмен, очень жесткий мужик, вдруг извинялся, оправдывался и уговаривал меня вернуться. Я заверила его, что ему не в чем оправдываться и я, конечно, с радостью вернусь.

(Мы опять не видим никаких предложений. Зато мы видим начальника, который очень ценит своих сотрудников. Он согласился с решением старшей подчиненной, которая решила уволить автора, извинялся перед автором, что для нее нет вакансий, а через месяц нашел ей вакансию. Если предложение его в ответ на свою же просьбу помочь автор восприняла как его романтические шаги и его слезные уговоры, значит восприятие автора совсем неадекватно)

Работа, которую мне поручили, была странной. Это был собственный проект компании, очень творческая работа, меня никто не контролировал, зарплата была выше, чем в среднем по компании, а задач намного меньше, чем раньше, а результаты моей работы примерно никого не интересовали. У меня появилось подозрение, что дело тут вовсе не в моём «выдающемся литературном таланте», а я на этой работе в роли содержанки шефа. В. улыбался мне, рвался общаться, оказывал знаки внимания.

(Шкатулочка автора растет и кроме фантиков в ней появляются уже и глюки. Она вообразила себя “содержанкой шефа”, хотя ни одного романтического шага от героя не было и, как мы уже понимаем, и не могло быть)

И тут у меня случился блок. Вразумительно я не могу это объяснить. Я была уверена, что любовь не для меня, меня невозможно полюбить. Мужчины испытывают ко мне отвращение, только на работе с трудом терпят. Но вот прямо передо мной был человек, который активно проявлял симпатию — значит, он либо издевается, либо одержим какими-то своими демонами, которые не имеют никакого отношения ко мне. А еще было что-то вроде «ну да, в трусы ко мне он хочет залезть, а моя работа его вообще не интересует». Мне стало ужасно обидно и захотелось сделать ему больно. Да, в ответ на шары и вложения. Я в курсе, что это безумная логика, я просто пытаюсь честно отрефлексировать, что я чувствовала тогда и после в похожих ситуациях.

(Автор называет честной рефлексией путанные заросли своего зеленого винограда. Какой-то “блок” у нее появился в ответ на хорошее отношение начальника и подозрение его в сексуальных мотивах. Ни одного намека на это мы не видим, даже выдуманного автором)

Короче, я убедила себя в том, что В. просто добрый человек, который сжалился над нищенкой и предложил ей работу, так что мне надо стараться очень хорошо работать, чтобы с ним расплатиться. Вообще, я никогда в жизни не хотела быть чьей-то содержанкой, я хотела работать, ставить амбициозные цели и добиваться их. Я предлагала планы по развитию проекта, В. раздражался и обвинял меня в том, что я хочу больше денег, а он и так мне много платит.

(Скорее всего В. и правда слишком добрый и жалостливый человек, хороший онегин, предложивший автору не очень нужную ему работу, потому что ее до этого уволили. Но может быть он действительно надеялся, что автор сможет сделать этот творческий проект и был разочарован в том, что она не хотела ничего делать, а просила солидных инвестиций в несуществующий пока проект)

При этом, я общалась с ним только на рабочие темы. Личные разговоры я не поддерживала, в глаза ему не смотрела, на флирт не реагировала, зато у него на глазах тепло и с интересом общалась с парнями-ровесниками.

(Автор не приводит, что она принимала за флирт и что за личные разговоры. Судя по контексту, он интересовался ее самочувствием и говорил что-то ободряющее)

В. был перманентно обижен. Обвинял меня в том, что моим словам нельзя верить, что в любой ситуации я обману и предам. И постоянно в сердцах вылетал из переговорки. На мой тогдашний взгляд это было совершенно иррациональное поведение, но такой он мне нравился больше, чем нежный и заботливый.

(Если такой добрый и слишком вежливый начальник злился и “вылетал из переговорки”, значит автор отвратительно работала и очень глупо себя вела на работе)

Короче, в конце мы окончательно рассорились и я в какой-то момент уволилась. Меня после этого размазало по плинтусу всеми возможными способами. Я потеряла веру в свои творческие способности и перестала получать удовольствие от творчества. Потом вера вернулась, но вместо интереса и удовольствия остался только профессионализм. Еще я долго злилась на В., эта злость отравила всё, что я делала, проявлялась в отношениях с другими руководителями, уродовала мои тексты, отражалась на настроении. Я даже не вспоминала о В. годами, но злость никуда не девалась.

(Не ясно на что злилась автор. Про проект она нам ничего не рассказала. Может быть она злилась на свои иллюзии?)

Сексуальный интерес со стороны знакомых мужчин продолжает меня обижать, особенно на той стадии, где Кларк Гейбл вылезает из экрана и сообщает, что он готов к отношениям. Потом они почему-то начинают вести себя иррационально и обвинять меня в подкате с подставой.

(Ни одного примера опять, но мы можем понимать, что романтические предложения других кларков примерно такие же как “предложения” того начальника. Что-то в их глазах автору мерещится и ей кажется, что это и есть предложения)

Спать я могу только с мутными незнакомыми мужиками с СЗ. Так что я умру в одиночестве, у меня и сорока кошек не будет — я не способна к душевной близости даже с кошкой. Вообще, я всегда думала, что девушки-плюс — это такие избалованные красавицы с кучей поклонников, а не закомплексованные идиотки вроде меня, а вот поди ж ты. Но я не могу избавиться от ощущения, что любовь = слив, шары = щипцы, секс = грязь.

(С кем она плюс, тоже не понятно. Возможно с теми мутными и незнакомыми мужиками, с которыми она спит зачем-то)

С В. мы встречались еще один раз, четыре года спустя. Я уже работала в крупной корпорации в медийном проекте. Для проекта нам нужно было интервью предпринимателя со специфическим опытом, который как раз был у В. Я дала команде его номер, попросила ни в коем случае не упоминать меня. Общение шло через его ассистентку. Ребята взяли интервью, его готовили к публикации. Ассистентка В. сначала пыталась уговорить нас на другие совместные проекты, ей вежливо отказали. Тогда она закатила скандал, сказала, что у нас слишком маленький проект, чтобы они в нем участвовали (речь шла о проекте с многомиллионной аудиторией, где публиковались намного более крупные предприниматели, чем В.). В её описаниях В. выглядел феерическим мудаком, так что мне стало обидно не только за нас, но и за него. К тому же, у нас горели сроки, а она на ровном месте сорвала совместную работу нескольких десятков человек.

(Из субъективных и эмоциональных описаний автора мы можем понять только два факта: у В. взяли интервью, ассистентка В. отказалась от публикации этого интервью. Можно предложить, что ей не понравилось интервью или другие условия публикации)

Я написала В., рассказала, что руковожу этим проектом, скинула ему переписку. Всё можно было решить в чате, но В. настоял на созвоне, сказал, что готов подстроиться и созвониться в любое время.

(Логично созваниваться, это быстрей и проще, тем более когда не хочется, чтобы переписку пересылали третьим лицам. Но автор опять сделала вывод про особое к ней отношение)

Я рассказала об этом своей коллеге, она предположила, что он хочет уговорить нас возобновить публикацию. Версия показалась мне очень убедительной.

(Она сама написала В., но версия, что он хочет уговорить, показалась ей убедительной. Видите, почему некоторым людям мерещатся чужие шаги? Они не видят своих и принимают реакции за инициативы)

Так что я заняла круговую оборону: чтобы не выглядеть влюбленной дурой, я позвала на созвон ту самую коллегу, камеру не включила, решила говорить только по делу. На созвоне В. сначала растерялся из-за присутствия коллеги, но потом начал говорить, что он очень рад, что я работаю в таком крутом месте, пытался выяснить, как я к нему отношусь, я морщилась и предлагала перейти к делу (фи, какая дешевая попытка меня подкупить).

(Светскую вежливость автор принимает за подкупы и подкаты. Поэтому онегины в глазах таких как автор всегда к ним подкатывают, а потом почему-то сбегают)

В конце концов В. начал говорить очень холодно, потом заявил, что та ассистентка — его лучшая сотрудница, он полностью доверяет её мнению и если она говорит, что публикация навредит его репутации, то так оно и есть. Я уточнила, не возражает ли он, если мы занесем его компанию в черный список экспертов навсегда. Он не возражал.

У меня случился взрыв мозга, но я решила, что он приходил только за тем, чтобы защитить честь своей сотрудницы и обиделась на подкат с подставой. И думала я так еще года два.

Я много лет читала ваш блог, проходила курсы. Научилась относиться к этой дряни, которая нашептывает, что у меня ничего никогда не получится, в любой сфере, что бы я ни делала, как к отдельному от меня существу, которое периодически перехватывает власть.

(Здесь не понятно. Она думает, что ей это нашептывает корона? Больше похоже на голос разума, который уговаривает не выдумывать, что в нее влюблены)

Потом как-то посмотрела фильм «Жижи» подряд раз 40, и мне в голову закралась мысль, что на той встрече с В. подкат с подставой был с двух сторон, и мой косяк был первым. Ну и вообще, в иррациональном поведении В. появилось некоторое рациональное зерно. Кажется, я поняла, что он хотел узнать и что узнал в итоге. А еще мне вдруг остро захотелось ему написать, но никакого повода у меня нет. Не писать же ему «я любила тебя 6 лет назад и до сих пор вижу тебя в каждом встречном мужчине».

(Надеюсь, автор это пока не написала)

Уважаемая Эволюция, я хотела спросить, что мне делать даже не с этой историей, а со своей жизнью вообще.

(Надо разобраться, почему же автор привыкла кормить свою корону таким ужасным мусором. Это даже не разукрашенные фантики, это фантомы. Поможете, друзья? Кто проследит, как у автора устроен весь этот процесс создания корма короне из воздуха?)