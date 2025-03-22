Госдепартамент США предостерег американцев от посещения Израиля и Газы

Государственный департамент США предостерег американцев от поездок в Израиль, в частности – в Иудею и Самарию, а также в сектор Газы в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности и проведением “масштабных демонстраций” против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Посольство США в Иерусалиме также предупредило о возобновлении ракетных обстрелов и вторжении беспилотников, которые “могут быть внезапными”. Среди прочего, американцам рекомендуется “избегать любых крупных собраний и демонстраций, быть бдительными и выяснять, где расположено ближайшее убежище”.