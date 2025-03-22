Мнение: Каждый культурный человек должен пройти Кингдом Кам II

После выхода третьего Ведьмака на игровых форумах разворачивались жаркие баталии — «рыжая Трисс или брюнетка Йеннифэр». Теперь у нас новый холивар. Сообщество спорит, кто станет лучшей парой Инджриху из Скалицы: загадочная Катерина (справа), за яркой внешностью которой прячется неожиданная глубина, или храбрая пани Роза Рутхард (слева), достойная наследница своего благородного отца. Аргументы сторон убедительны, но перечислять их я не буду, чтобы не портить вам спойлерами удовольствие от игры.

Первый Кингдом Кам стал для меня одной из главных игр 2010-х, я рассказывал про него здесь (ссылка). Если коротко — это оживший исторический роман в детально проработанных декорациях Богемии 1403 года. Магии нет, зато есть боевые лошади, ладные мыльщицы и сверкающие рыцарские доспехи.

На старте, в 2018, игру не очень-то оценили, однако за прошедшие годы сообщество постепенно распробовало богемские шкварки, так что на продолжение возлагали огромные надежды. Даниэль Вавра, бессменный руководитель проекта, не обманул — Кингдом Кам II почти по всем показателям вышел лучше первого. Как говорили когда-то журналисты, «тех же щей, да погуще влей».

Даниэль Вавра имеет репутацию мачо и бунтаря — то запостит что-нибудь резкое, то выложит своё фото за рулём бентли, то в протесте каком-нибудь поучаствует. Поэтому игроки боялись, что он, как это часто бывает с твиттерными смельчаками, прогнётся под левую повестку, испортив игру радужными пятнами и тому подобным. Отчасти опасения сбылись.

Во-первых, в игре есть негр, что для средневековой Чехии нетипично. Да, негра снабдили легендой — это путешественник, прибывший в Богемию с большим войском из дальних краёв. Теоретически такое могло произойти. Однако Муса всё же типичный повесточный негр — тонкий и цивилизованный интеллектуал из Ваканды, до приторности положительный персонаж. Если бы негр был свирепым сержантом-головорезом или, скажем, экзотическим прислужником какого-нибудь вельможи, в сценарий он вписывался бы лучше.

Во-вторых, главному герою дали возможность подержаться за меч своего пана, если вы понимаете о чём я. На старте игры я думал, что многочисленные мемы по этому поводу — просто шутка, и что Инджриха связывает с Яном Птачеком нормальная мужская дружба. Несколько позже я обнаружил в дальнем углу карты отшельника-заднещупа и насторожился, хотя по квесту мне и надо было его избить. Ну а потом радуга засверкала — нам встретился фехтовальщик из Праги, которому в университете привили столичный взгляд на взаимоотношения полов, а в диалогах с паном из Липы начали проскакивать опции, помеченные сердечком.

В первой части было лучше: там было всего трое грешников этого типа, при этом один из них пытался вылечить свой недуг, а отношениях двух других были обозначены столь лёгкими намёками, что я узнал об их совместном пороке уже после прохождения, из статьи на игровом ресурсе. Справедливости ради замечу, что и во второй части игнорировать подачу было несложно — я просто выбирал другие варианты реплик в диалогах, и всё. Ачивка «Оборона тыла» досталась мне без особого труда.

Не знаю, какой у игры официальный возрастной рейтинг, но по сути Кингдом Кам II — игра 18+. Ничего похожего на порнографию в ней нет, зато есть промышленные объёмы интриг, драм и адюльтеров, органично встроенных в побочные квесты и главный сюжет. Поляк Комар не пропускает ни одной юбки, камергер Ульрих распугивает девушек экстремально неприличным предложением, а наш герой то использует чужие слабости ради достижения своих целей, то, наоборот, пытается уладить проблемы, которых не возникло бы, если бы его друзья держали брюки застёгнутыми. Много заданий так или иначе связаны с блудницами — тут ощущаются сильные вибрации ГТА, что неудивительно, если вспомнить, что Вавра работал в нулевые над «Мафией» и «Мафией II».

Обвинить Кингдом Кам II в толерантности нельзя. Лагерь цыган, к примеру, напоминает аналогичный табор из «Большого куша»: местные чехи цыган не любят, а цыгане дают им предостаточно поводов для неприязни. Также игра периодически ставит героя в сложный моральный выбор, предлагая ему то опробовать роль догхантера, то поработать в продразвёрстке, то посетить собрание рудокопов, чтобы спланировать погром в еврейском квартале. От сомнительных приказов и поручений, конечно, можно отказываться… вот только у отказов есть последствия, поэтому пройти Кингдом Кам в белых перчатках, не совершив ничего явно предосудительного, захотят очень немногие игроки.

Что более важно, богемское общество показано с исторической, а не с левацкой точки зрения. Благородные паны ведут себя как благородные паны, а не как карикатурные угнетатели, тянущие жилы из бедняков. Шляхтичи вежливо разговаривают, мудро управляют владениями и войсками, держат по возможности своё слово и, вообще, выглядят вполне достойными правителями. Разумеется, мерзавцы среди них тоже есть — иначе было бы странно — однако всё же ролевой моделью для непредвзятого игрока станет именно аристократия, а не «простой народ». Скажу больше: даже негодяи прописаны в игре красиво, выпукло, фактурно. У них есть своя правда, и в некоторые моменты даже начинаешь им сопереживать, жалея, что они не нашей стороне.

Пожалуй, если бы не ужасы войны, атмосфера была бы похожа на мечту примитивного европейского националиста: эдакая деревенская пастораль про «Богемию, которую мы потеряли». Предположу, что оно и исторично, так как первую часть рекомендовали студентам в университете Брно как пособие для погружения в реалии той эпохи. Лично я о средневековье не тоскую, так как люблю прогресс: жить без стоматологии, автомобилей и центрального отопления мне было бы неуютно. Однако конкретно средневековые замки, которых в игре несколько, и с которыми наш герой знакомится во всех подробностях, меня восхитили. Это лучшие замки из всех, которые я когда-либо видел в компьютерных играх: достаточно сказать, что я до сих пор помню примерное расположение комнат, лестниц и тайных ходов из замков первой части игры, хотя не запускал её уже давно.

Странно только, что почти все церкви в игре закрыты. Предположу, что их не успели как следует проработать к запуску, но откроют по мере выхода патчей или дополнений — в первом Кингдом Кам церкви были архиважной частью игры, а одна из лучших сюжетных миссий прошла непосредственно в монастыре.

Я не стоял со свечкой за спинами разработчиков, однако у меня сложилось впечатление, что секрет творческих успехов Даниэля Вавра прост: он последовательно перебирает каждый аспект игры, один за другим, и всё делает нормально, со здравым смыслом, без традиционного для геймдизайнеров «и так сойдёт». К примеру, в сценарии второй части содержится 2,2 миллиона слов, то есть в пять раз больше, чем в «Войне и мире» Льва Толстого, при этом сценаристов наняли хороших: диалоги интересно смотреть и читать.

Собака в кои-то веки сделана не бесячей — она не путается у игрока под ногами, а помогает ему. Например, собаке можно дать понюхать предмет, чтобы она пошла по следу и вынюхала прячущихся беглецов, а в бою собака цепляется противнику в ногу, после чего он отвлекается на животное и подставляет свою спину под удар мечом.

Дома в деревнях и городах проработаны отлично: это не запертые картонные коробы, как в большинстве игр, а настоящие дома с кучей комнат, чердаков и погребов. У обитателей домов есть распорядок дня — условный портной ночью спит, утром завтракает на кухне, днём сидит в своей лавке, а вечером идёт или в таверну, чтобы выпить пару кружек чешского пива, или в купальню, чтобы потискать покладистых мыльщиц. Некоторые здания всё же закрыты — доступна для игрока, может быть, половина или треть домов. Изредка это раздражает, так как игрок не всегда может проникнуть туда, куда ему хочется, однако «открытых» домов более чем достаточно, чтобы создать великолепную симуляцию живого окружения и свободы действий.

Вообще, во многих аспектах игра напоминает так называемые «песочницы»: вот тебе, дорогой игрок, симуляция средневековой жизни, а дальше делай там, что считаешь нужным: хочешь — мечи куй, хочешь — браконьерствуй, хочешь — ромашки собирай.

В самом начале игры я наткнулся на небольшой лагерь у дороги: на бревне сидел разбойник, довольно крепкий для моего хилого тогда персонажа, и варил грибной суп. Я подкрался к нему сзади, придушил и обобрал: часть доспехов сразу надел на себя, другую часть унёс на продажу в деревню. Убивать лежащего без сознания грабителя я не стал, это было бы как-то не по-людски.

На следующий день я снова заглянул в лагерь. Уже очнувшийся разбойник стоял за густыми кустами рядом с дорогой, высматривая неосторожных путников. Одежды и оружия у него не было, поэтому он был в одних трусах. Заметив меня, разбойник атаковал голыми кулаками, но не преуспел, так как у меня-то и меч, и доспехи были. Пропустив пару ударов, раненый разбойник упал на колени и взмолился о пощаде… Через пару недель я навестил старого знакомого. Он был уже в порядке: поправился, разжился где-то новыми доспехами и напал на меня на этот раз вместе с несколькими волками, которые, кажется, были с ним заодно.

Повторюсь, игра позволяет решать проблемы, а не разгадывать головоломки. Если герою надо забрать у бандитов ценный предмет, он может или придумать легенду, чтобы втереться к ним в доверие, или украсть искомое сокровище ночью, проскользнув мимо караульных, или собрать друзей, чтобы напасть на негодяев в открытую. Можно даже отыгрывать индейца: сварить на алхимическом столе сильный яд, отравить стрелы и перестрелять врагов издалека.

Мне пришлось применить подобную тактику на кутногорском турнире. Наша команда попала в неприятное положение, и моего персонажа выставили против опытного фехтовальщика. Я испугался и смазал на всякий случай турнирное оружие окукливающим зельем: не смертельным, но довольно токсичным. После первой царапины мой противник схватился за живот и отбивался от меня дальше кое-как, одной рукой, приговаривая «не стоило мне есть вчерашний суп». Потом, впрочем, всё равно пришлось на время сбежать из города, так как я немного нашалил в истории с мечом и ратушей перед турниром.

Система боя мечом, кстати, откровенно плоха и натужна. Я не ругаю её только по двум причинам: во-первых, боёвка плоха почти во всех РПГ, и то, что мы видим в Кингдом Кам II, далеко не худший вариант — там, по крайней мере, перекатов нет. Лучшая на сегодняшний день система средневековых боёв реализована в игре «Мордхау», однако Вавра, полагаю, был слишком высокого мнения о своих талантах, чтобы сделать правильный выбор: заехать к своему соседу Марку Гргуровичу, чтобы содрать у него боёвку один в один.

Рукопашный бой реализован тоже специфически — вероятно, привлекали для консультаций бойцов ММА. Вот, например, важная драка с цыганом Тибором, сыном барона (ссылка). С другой стороны, это всё же РПГ, так что итог боя зависит не столько от личного мастерства игрока, сколько от уровня его персонажа. Если персонаж одет в дорогие доспехи, вооружён хорошим мечом и имеет прокачанные навыки ведения боя, противников можно просто закликать мышкой. Если же игрок настолько неумел, что теряется даже в простых боях… повторюсь, это песочница, игра в большей части случаев позволяет решать проблемы без боя. Цитирую, например, из комментариев на ДТФ:

В первом Кингдом Кам часами в потёмках прокрадывался в лагеря половцев, отравлял им еду, а на утро, тихо хихикая, смотрел как они гибнут и даже не портят мне будущий товар, который я буду ещё несколько часов до торговцев нести.

Во второй части, впрочем, так уже нельзя. Погибает только первый потребитель отравленного вина — дальше поднимается переполох, и вино меняют. С другой стороны, теперь система тайных операций — отвлечение часовых, взлом, воровство, забалтывание стражников — проработана гораздо лучше и глубже. К примеру, Инджрих может носить с собой специальный набор одежды для ночных вылазок — тёмные неприметные вещи, которые издают мало шума, и в которых герой почти незаметен в темноте.

«Небоевая» часть игры тоже хороша — к примеру, я проводил аудит на рудниках, пытаясь обнаружить, куда уходят деньги, и ощущения были примерно такими же, как при аудитах в реальной жизни, которые мне, как бухгалтеру и предпринимателю, приходится периодически проводить. Также отлично реализована игра в кости, хотя конкретно с костями господин Вавра и недокрутил: бюджета в 40 млн долларов не хватило ни на проработку разнообразного поведения противников, ни хотя бы на нормальное освещение костей при вечерней игре. Полагаю, обе проблемы поправят модами, которые к Кингдом Кам II уже подключили, и к работе над которыми игровое сообщество уже приступило. В своё время Скайрим стал легендой именно благодаря модам — совершенно не удивлюсь, если Кингдом Кам II повторит его славный путь.

С технической стороны игра в порядке: критических багов я за время прохождения не увидел, при этом уже вышел первый патч с исправлением множества ошибок. Купить игру в России можно через ВК.Плей. Если вам интересна политическая позиция Даниэля Вавры, то там всё сложно. Он не является «путинским агентом», как его некогда называли, однако он и не наш враг.

В общем, рекомендую: даже если вы редко играете в игры, конкретно серию Кингдом Кам стоит пройти, чтобы оставаться культурным человеком: это современная классика. И, да, начинать надо с первой игры, 2018 года — за прошедшие 7 лет она совершенно не устарела.