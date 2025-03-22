 

Власти Калифорнии запретили владельцам Tesla защищать свою собственность от вандалов

22.03.2025, 20:13, Разное
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Власти американского штата Калифорния заявили, что попытки владельцев автомобилей Tesla защитить свою собственность от вандализма будут расцениваться как воспрепятствование свободе выражения политической позиции. Полиции дано указание задерживать лиц, которые «действиями, бездействием или иным образом пытаются противостоять гражданским актам или выражают неудовольствие в связи с ними».

В ассамблее штата напомнили, что позиции Калифорнии и федерального правительства относительно Tesla диаметрально расходятся: президент считает внутренними террористами противников Илона Маска, а в Калифорнии к ним причисляют сторонников Илона Маска, включая владельцев автомобилей Tesla.

Власти штата заявили, что намерены «не допустить любых провокаций со стороны автовладельцев» и будут защищать неравнодушных американцев, желающих выразить свой протест с использованием чужой техники. На сайте дорожного департамента штата также опубликовали список адресов всех зарегистрированных владельцев автомобилей Tesla.

Противостояние в этом регионе усилилось после инцидента 16 марта, когда полиция неправомерно задержала гражданского активиста Ламара Джонсона. Выражая свой протест против Маска, он ещё в летом 2024 года скопировал ключи доступа к двум автомобилям Tesla Model S, а 15 марта за одну ночь отогнал их в безопасное место. На следующий день полицейские арестовали его во время разборки техники, реквизированной для гражданской акции, и вменили ему угон. Только благодаря широкому резонансу и протестам знаменитостей Джонсона освободили и принесли ему извинения, а против полицейских завели дело о воспрепятствовании свободе слова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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