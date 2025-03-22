Мнение: Как Карл Маркс, Степан Разин и Емельян Пугачёв навредили России и помогли Великобритании

1. Согласно известному мифу Карл Маркс был против одних только капиталистов. В реальной жизни он не любил также славян, русских, татар, монголов и, вероятно, много кого ещё. Цитирую, например, слова Маркса, которые с минимальной редактурой можно хоть завтра публиковать в газетах большей части недружественных нам стран (ссылка):



«Между политикой Ивана III и политикой современной России существует не сходство, а тождество – это докажет простая замена имен и дат. Иван III в свою очередь лишь усовершенствовал традиционную политику Московии, завещанную ему Иваном I Калитой.

Иван Калита, раб монголов, достиг величия, имея в руках силу самого крупного своего врага – татар, – которую он использовал против более мелких своих врагов – русских князей. Он мог использовать силу татар лишь под вымышленными предлогами. Вынужденный скрывать от своих господ силу, которую в действительности накопил, он вместе с тем должен был ослеплять своих собратьев-рабов властью, которой не обладал. Чтобы решить эту проблему, он должен был превратить в систему все уловки самого низкого рабства и применять эту систему с терпеливым упорством раба. Открытая сила сама могла входить в систему интриг, подкупа и скрытых узурпаций лишь в качестве интриги. Он не мог ударить, не дав предварительно яда. Цель у него была одна, а пути ее достижения многочисленны.

Вторгаться, используя обманным путем враждебную силу, ослаблять эту силу именно этим использованием и, в конце концов, ниспровергнуть ее с помощью средств, созданных ею же самой, – эта политика была продиктована Ивану Калите специфическим характером как господствующей, так и порабощенной расы. Его политика стала также политикой Ивана III.

Такова же политика и Петра Великого, и современной России, как бы ни менялись название, местопребывание и характер используемой враждебной силы. Петр Великий действительно является творцом современной русской политики. Но он стал её творцом только потому, что лишил старый московитский метод захватов его чисто местного характера, отбросил все случайно примешавшееся к нему, вывел из него общее правило, стал преследовать более широкие цели и стремиться к неограниченной власти, вместо того чтобы устранять только известные ограничения этой власти. Он превратил Московию в современную Россию тем, что придал ее системе всеобщий характер, а не тем лишь, что присоединил к ней несколько провинций.

Подведём итог. Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира».

Карл Маркс, «Разоблачения дипломатической истории XVIII века».

«Разоблачения…», о которых идёт речь, были опубликованы Марксом в английской газете летом 1856 года. Вероятно, Карл Маркс – релокант из Германии в Великобританию – пытался набрать очков на свежей тогда ещё теме Крымской войны, в которой нашими противниками были как раз англичане.

Русскую историю Маркс знал поверхностно, а подавал её читателям пристрастно. Собственно, это его фирменный стиль — скорее эмоционально публицистический, нежели научный. Основаны идеи Маркса на устаревших, примитивных представлениях об истории, социологии и экономике, бытовавших в первой половине 19-го века, когда соответствующие науки, по современным меркам, находились ещё в зачаточном состоянии. Некоторые, однако, продолжают и сегодня исповедовать пещерный марксизм, игнорируя накопленные за два столетия научные знания и практические результаты.

Проведу аналогию. Если вы сегодня придёте к врачу, а он предложит вам сделать кровопускание, или начнёт рассказывать про теорию миазмов – вы, вероятно, вежливо распрощаетесь с ним, и, стараясь не поворачиваться к странному типу спиной, аккуратно выскользните из кабинета. Однако с марксистами это почему-то не работает: они продолжают продвигать свои антинаучные рецепты, а общество в целом смотрит на это варварство снисходительно, даже с ностальгическим умилением.

2. Большевики любили прославлять разбойников и грабителей, по принципу «абы против России». Неудивительно, что в честь мятежного атамана Стеньки Разина они не только назвали целый ряд улиц и населённых пунктов, но и установили несколько памятников.

Возможно, у Ленина были личные мотивы для сочувствия Степану Разину, так как его старшего брата тоже казнили (Александра Ульянова – за терроризм и попытку цареубийства, Ивана Разина – за дезертирство). Кроме того, история восстания Разина была тесно связана с малой родиной Владимира Ильича – городом Симбирском (где Разин в итоге и потерпел поражение).

Советская пропаганда технично замалчивала шалости разинцев, делая исключение только для эпизода с утоплением персидской княжны. Между тем, из-за разинского восстания Россия лишилась своего первого военного парусного флота европейского образца, построенного за 30 лет до Петра I его отцом, царём Алексеем Михайловичем. Цитирую (ссылка):



Степан Разин – иноагент?

Есть такая правдоподобная версия. Сеттинг в России времён восстания Разина был следующий.

Романовская Русь была важным игроком на рынке международной торговли. Восточный шёлк, – нефть того времени, – шел в Европу через Россию.

В Астрахани русские купцы покупали у персов шёлк по оптовым ценам, а в Архангельске его перепродавали европейцам втридорога. Доходы царской казны от торговли шёлком были колоссальные.

Однако русские политики тяготились тем, что окно в Европу было одно – холодное Белое море и порт в Архангельске. Чтобы прорубить второе окно пошире в Прибалтике, надо было одолеть сильную Швецию. Это было невозможно сделать без мощного военного флота.

«Русский Ришелье» – гениальный политик и эффективный менеджер, боярин Ордин-Нащокин придумал крутую схему. Лучшим военным и торговым мореходам того времени, голландцам, он предложил взять во временную аренду транзитный шёлковый путь через Россию, а взамен построить нам сильный военный флот.

Ордин-Нащокин договорился, что в начале будет флот: утром – деньги, вечером – стулья.

Голландцы начали строить русские военные корабли на верфях Каспия.

Против этой сделки выступили враги русских и голландцев – англичане. На тот момент они соперничали на море с Голландией, и не могли допустить её обогащения на транзите шёлка. А с Россией шла Холодная война, потрясённый казнью короля Карла, царь Алексей Михайлович оборвал все отношения с британскими цареубийцами.

Однако в России ещё действовала Московская компания, британская контора, ответственная за англо-русскую торговлю. Как всегда, она же была ещё и центром английской разведки.

Степан Разин был идеальным вариантом для срыва русско-голландского плана. Популярный казачий атаман, у которого были свои счеты с государством. Старший брат Разина, Иван был казнен за дезертирство в русско-польской войне, а сам он симпатизировал раскольникам.

Подтверждением «британского следа» в мятеже Степана Разина может служить тот факт, что, захватив Астрахань, казаки не только разграбили город, но и сожгли первые русские военные корабли, построенные голландцами, а также жестоко вырезали голландских корабельных мастеров с моряками и персидских торговцев шёлком.

Возможно, британцы товарищу Разину и не помогали (хотя уничтожение голландских конкурентов и российского флота сыграло им на руку). Но если бы у них была возможность, то помогли бы наверняка — революции и восстания практически всегда отбрасывают страну назад.

3. Некоторые полагают, что Пётр III, павший жертвой интриг муж Екатерины Великой и пробывший на русском престоле всего полгода, был не так уж и плох (ссылка 1, ссылка 2):

К сожалению до сих пор многие рассматривают Петра III исключительно сквозь призму пропаганды времён Екатерины II, дескать он “алкоголик, слабоумный человек и предатель национальных интересов”. Если верить этому нарративу, складывается впечатление, что историческая роль Петра III заключалась лишь в том, чтобы жениться на Екатерине II, а потом вовремя умереть, чтобы расчистить ей дорогу к власти.

Если оценивать Петра III опираясь исключительно на факты, то становится очевидно что он был крайне работоспособным и активным человеком. На престоле он провёл всего 186 дней, за которые он успел подписать 192 закона и указа… <…>

Именно Пётр III издал “Манифест о вольности дворянской”, даровав тем самым свободу русскому благородному сословию, освободив его от обязательно государственной службы и разрешив свободно посещать “заграницу”. Существует миф, что это якобы сняло с дворянства сословную ответственность, платить налог кровью за привилегии. Однако это совсем не так. Во время своего первого официального посещения Правительствующего Сената 17 января 1762 года Петр III объявил: “из высочайшей своей к верноподданным отеческой милости соизволил дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают, а когда военное время будет, то они все явитися должны на таком основании, как и в Лифляндии с дворянами поступаетца”.

То есть дворяне могли свободно передвигаться, в том числе и за границей, но в случае войны они были обязаны вернуться в Россию и служить в армии. <…>

Кроме того, Пётр III придал убийствам крепостных крестьян помещиками статус “тиранического мучения”. Что характерно, некоторые публицисты, до сих пор приписывают многие его удачные законы и указы “гуманной просвещённой Екатерине II”, при том что самого Петра III выставляют в дурном свете. И это всё при том, что Екатерина II просто не отменяла указы покойного мужа, и во многом продолжала его политику.

До собственной коронации Пётр III не дожил. В июне 1762 заговорщики заставили его подписать отречение, и вскоре убили его. Однако коронация Петра III всё таки состоялась, и произвёл её, как ни странно, его сын, Павел I. <…>

Одним из главных обвинений Петра III, является его якобы предательство, прекращение войны с Пруссией во время Семилетней войны. <…>

В действительности, всё было мягко говоря не так. На момент убийства Петра III, русские войска всё ещё занимали почти всю территорию, которую они контролировали при Елизавете Петровне. Более того, боеприпасы русской армии и склады с провиантом на территории Восточной Пруссии пополнялись всё время правления Петра III, а к Кёнигсбергу была отправлена русская эскадра

Помимо этих фактов, достоверно известно, что Фридрих Великий, согласно договору с Петром III, в обмен на Пруссию был обязан отвоевать у Дании, и передать Российской империи провинцию Шлезвиг. До этого момента никакого вывода русских войск не предусматривалось.

Емельян Пугачёв, – известный последователь Степана Разина, поднявший восстание чуть более 100 лет спустя – был вдобавок ещё и самозванцем: он обманывал своих сторонников, выдавая себя за чудом выжившего Петра III. Вероятно, он не стал бы этого делать, если бы у Петра III была совсем дурная репутация в народе.

В СССР преступления Пугачёва также замалчивались. Между тем пугачёвцы сожгли на Волге и Урале не только ряд городов и пристаней, но и несколько десятков заводов, в том числе металлургических, чем серьёзно замедлили развитие России – причём как раз в то самое время, когда в Британии началась промышленная революция. Если в середине 18-го века Россия лидировала в Европе по производству железа (благодаря проведённой Петром I индустриализации), то уже к концу столетия (после правления Екатерины II) англичане таки смогли нас догнать и перегнать.

В Саратовской области, кстати, есть не только известный город Энгельс (бывший Покровск) и чуть менее известный город Маркс (бывший Екатериненштадт), но даже и город Пугачёв, бывший Николаевск. Городом он стал при Николае I, в 19 веке, однако основан был в 1764 году старообрядцами, ранее бежавшими из России за границу, но затем вернувшимися обратно. Вернуться «без всякой боязни и страха» им разрешил своим указом как раз-таки Пётр III (а Екатерина II этот указ подтвердила).