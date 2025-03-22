Мнение: Броня крепка, и танки наши быстры

Интересный набор реакций выдает нам наше сильно больное общество. Во внешней политике произошло много всего удивительного – ссора Зеленского с Трампом, вытрясание из Украины «платы» в виде загадочных «редкоземельных металлов» в духе рэкетиров 90х, все более очевидный раскол НАТО и уход США из Европы, странно подобострастный тон, каким Трамп общается с Путиным – от всего этого и у более дееспособных граждан голова бы неминуемо пошла кругом. А тут еще и неутомимые «специалисты агитпропа» принялись с удвоенной силой «парить мозги» недорогим россиянам.

Честно говоря, общее ощущение от нарастающего дурдома – прямо по пикейным жилетам города Черноморска. Помнится, те яростно обсуждали любые новости со всего мира, и из каждой делали один главный вывод: что все идет к тому, что «Черноморск будет объявлен вольным городом». А нашим россиянам усиленно продают, что «как бы то ни было, но всё указывает на то, что Россия самая развитая и приспособленная страна из всех великих держав, и непременно выиграет у всех в будущем провостоянии». Происходящее в мире непременно последние пару месяцев подается как «крах Запада», причем то, что происходит, подается в духе «не верим своему счастью»: если наметился разлад между Европой и США, то о чем это может говорить, как не о том, что и Европа, и США в глубочайшем кризисе?! А если у тех и других страшный кризис, а у России его, как мы считаем, нет – не значит ли это, что РФ вырвалась вперед? Китай мы в расчет не берем, да и зачем сравнивать себя с Китаем, если это, типа, наш союзник? (плевать, что сам Китай никогда себя нашим союзником не называл и вообще относится к РФ без почтения).

Комментаторы постоянно подпускают свои «оценки», что «пожалуй, Россия сейчас смотрится едва ли не наиболее выигрышно на фоне стагнирующей Европы, да и США». Откуда и вывод, что скоро, типа, при таких раскладах «суперуспешная РФ» будет делить мир и диктовать свою волю всем подряд, а вовсе не только Украине.

Причем постепенно в российском больном обществе это складывается практически в мейнстрим, в некий как будто ФАКТ. Да, мол – Россия сильнее и успешнее всех, а что – мы разве этого не заслужили?! Мы, типа, всем покажем, и мы никого не боимся, «броня крепка, и танки наши быстры».

Что тут сказать? Во-первых, конечно, ответ «нет». НЕ ЗАСЛУЖИЛИ. А самое забавное – на чем вообще основаны эти утверждения? С каких вообще пор Россия у нас «успешная»? Почему бы от общих сравнений не перейти к реальному списку достижений?

Во-первых – ЧЕГО достижений? Науки, техники, образования, культуры? Спорта, наконец? В чем у нас РФ «впереди планеты всей»? Ведь на самом деле, как удивлялся еще Воланд у Булгакова, «чего не хватишься – ничего нет». Даже как-то смешно, насколько ПУСТО в основании всей этой удивительно самодовольной умственной пропагандистской конструкции. Она буквально «висит в воздухе».

В самом деле – куда будем смотреть. На науку? С наукой все более чем грустно. Если и есть какие-то рекорды, то, наверно, в такой странной дисциплине, как «количество заведенных уголовных дел» и ученых – кандидатов и докторов наук – за решеткой. Если бы в зачет шли не публикации в научных журналов, а количество лет заключения у российских ученых – мы бы, наверно, шли в передовиках.

В технике, может? И тут – облом. Невозможно вспомнить даже никакого более-менее уважаемого бренда российского происхождения. Был Ё-мобиль – и того давно уж нет, неудачно получилось. Разве что – управляемые бомбы. С этим вроде получилось. Но гордиться этим как-то не получается. А так – ничего нет. Тут все как в старом анекдоте про японцев в России: «А все, что вы делаете руками – никуда не годится!» Увы.

Что еще? Может, тут у нас «человек проходит как хозяин», а «всюду жизнь привольна и широка»? Да полный бред, звучит буквально как издевательство. И человек проходит как вор, озираясь по сторонам, боясь в любой момент удара дубинкой, или заточки в бок, и жизнь – скудна и бедна, куда ни посмотри. Нечем гордиться.

Чем вообще они предлагают гордиться? Политической, извините, системой? Свободой слова и собраний? Или наоборот – «дисциплиной и порядком», тем, что никто никогда не рыпнется, поскольку если да – то любого отоварят дубинкой и сунут в Сибирь или на Колыму? Видимо, только дубинками и гордятся. В чем, якобы, мы действительно давно уже обошли всех – и Европу, и Британию, и Англию.

Но разве это действительно внушает оптимизм и какие-то надежды? Надежды на что?! Может ли уверенно смотреть в будущее ТАКАЯ страна, как РФ? Ведь ни одного козыря, чтобы в этом грозном будущем хоть на что-то надеяться.

Как сказал один мой приятель-оптимист: «Ну, может, у них там начнется в Америке гражданская война. Тогда и заживем, наконец!» Я его спросил больше в пику: «А может, у нас начнется?»

– У нас – нет, – грустно ответил товарищ. – И не надейся.